In der Aldinger Ortsmitte, zwischen Uhlandstraße und Hauptstraße, gibt es eine große brachliegende Fläche, in der künftig ein Lebensmittelmarkt, ein Drogeriemarkt sowie Wohnraum entstehen sollen. Zwei Bewerbungen liegen dafür vor. In seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 25. Juli, um 18 Uhr im neuen Rathaus in Aldingen soll der Gemeinderat nun voraussichtlich entscheiden, welche der beiden den Zuschlag erhalten soll.

Konzept mit Rewe und Rossmann

Die Conzept Immobilien GmbH aus Balingen hat ein Bebauungskonzept vorgelegt, wonach entlang der Uhlandstraße ein Rewe–Markt und eine Filiale der Drogeriekette Rossmann entstehen sollen. Im unteren Geländeteil entlang der Hauptstraße ist ein zweites Gebäude mit einem Pflegedienst oder Praxen und Büroräumen im Erdgeschoss sowie barrierefreien Wohnungen in drei weiteren Geschossen geplant.

Der zweite Bewerber ist Holger Milkau, der seit 14 Jahren den Edeka–Markt am Ortsausgang nach Trossingen, Zotterangen 4, betreibt. „Das ist zwar ein sehr guter Standort und wir sind dort etabliert“, so Milkau im Gespräch mit dieser Zeitung, „aber Aldingen ist einfach nicht groß genug, dass es für zwei Vollsortimenter reichen würde“.

Hoffnung auf Umzug

Deshalb hofft er am Dienstag auf einen Zuschlag für sein Konzept, so dass er mit dem Edeka in die Ortsmitte umziehen kann.

Auch er möchte neben seinem Lebensmittelmarkt einen Drogeriemarkt ansiedeln sowie Wohnungen zur Verfügung stellen. Die Drogerie könnte ebenfalls von Rossmann kommen, oder aber auch von der Drogeriemarktkette Budni mit Sitz in Hamburg, die seit 2019 in Kooperation mit Edeka in weitere Bundesländer expandiert.

Investor und Bauherr wäre die Edeka Südwest GmbH mit Sitz in Balingen.

Mehr Platz für regionale Produkte

Am möglichen neuen Standort will Milkau dann auch die schon lange geplante Erweiterung der Verkaufsflächen realisieren, um noch mehr regionale und frische Produkte anbieten zu können und großzügigere Verkaufsflächen zu erhalten.

Der neue Standort hat seine Tücken. Holger Milkau

„Der neue Standort hat seine Tücken“, weiß auch Milkau, da das Gelände nicht eben ist, sondern zur Hauptstraße hin abfällt. „Es gibt fast acht Meter Höhenunterschied.“ Da müsse man noch etwas „Hirnschmalz“ reinstecken.

Die genaue Planung möchte er in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde erarbeiten. Das ausgewählte Projekt muss bis zum 31. Dezember 2023 eine detaillierte Entwurfsplanung vorlegen, so der Beschlussvorschlag für den Gemeinderat.

Gemeinderat muss einbezogen werden

Bis zu diesem Zeitpunkt sei der Gemeinderat fortwährend über Zwischenstände der Planung zu informieren. Auf Basis der vorgelegten Planung wird der Gemeinderat dann auch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan herstellen.

Eröffnung vielleicht schon 2025

Sollte er den Zuschlag erhalten, hofft Milkau, dass er — nachdem dann alle Genehmigungen da sein werden — in etwa einem Jahr mit dem Bau beginnen kann, und dann vielleicht schon Ende 2025 den neuen Standort beziehen kann.

Holger Milkau betreibt außer dem Edeka Milkau in Aldingen auch die Edeka Märkte in Immendingen, Emmingen–Liptingen, Geisingen, in der Weimarer Straße in Tuttlingen sowie in Blumberg.