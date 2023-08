Schon die alten Ägypter machten es, die Helden des alten Olympia oder die Bewohnerinnen eines Serails: Sie ließen sich Körperhaare entfernen oder entfernten sie selbst. In Westeuropa ist das erst seit wenigen Jahrzehnten Mode. Silke Nebel hat sich in Aldingen mit einem Waxing–Studio im zweiten Jahr selbstständig gemacht und zieht im September in größere Räume an der Schuraer Straße. Das Geschäft läuft so gut, dass sie dann auch eine weitere Kraft, eine Spaichingerin, beschäftigen wird. Wir haben uns mit Silke Nebel unterhalten. Warum wollen Leute „nackig“ sein und ist die Prozedur nicht manchmal peinlich? Heraus kam Überraschendes.

Haben Sie was gegen Haare?

Nein...(lacht).. Nein.... (lacht immer noch) Ich entscheide ja nicht, was die Kunden wollen. Die einen wollen das Haar hübsch haben, die anderen möchten es loshaben. Drum heißt das neue Studio auch „ChicHaaria“.

Das heißt, da kommt auch ein Friseur rein?

Ja, da schaffe ich vier Friseurplätze, um anzubieten, dass Neueinsteiger sich mit kleinem Geld gegen Stuhlmiete bei mir selbstständig machen können.

Wie sind Sie aber zunächst eigentlich auf die Idee gekommen, ein Waxing–Studio aufzumachen?

Ich gehe seit Jahren selbst zum Waxing und muss 40 Minuten fahren. Bei diesen vielen Gelegenheiten mit meiner Depiladora, so nennt sich der Beruf, stellte sich heraus: Sie macht keine Männer und erzählte immer wieder, dass bei ihr so viele Männer anfragen. Unter anderem auch Trans–Frauen, die eben noch die männlichen Geschlechtsteile haben, aber Frauen sind, auch im Pass. Ich war erstaunt und fragte sie „Warum machst du das nicht? Jeder Körper ist doch schön. Und es ist doch einfach eine Arbeit.“

Da fasste sie mich so am Oberarm und sagte: „Ich nicht, aber du, Silke, du kannst das.“ Das sagte sie mir so zwei Jahre lang immer wieder. Dann habe ich eine Standortanalyse gemacht und fand raus, dass bei uns ganz schön weit gefahren werden muss, um ein Waxing jenseits der Beine oder des Oberlippenbarts zu bekommen. Kosmetikstudios machen schon mal Bikini, aber nicht den Intimbereich und schon gar nicht die Pofalte, oder auch nur eine Po–Backe. Die nächsten waren in Konstanz und in Tübingen zu der Zeit als ich anfing. Und da musste ich nicht weiter nachdenken. Dann ist auch Aldingen gut.

Sie sagten, dass Sie das ganze Programm machen, auch den Intimbereich enthaaren. Die andern haben aber ja schon Gründe, warum sie das nicht machen. Ist das peinlich? Für Sie oder die Kunden oder beide?

Nein. Ich mache es nicht peinlich. Ich frage sie am Telefon, was sie möchten und das sagen sie mir dann. Und wenn sie dann da sind, dann nehme ich mir für ein Erst–Intimwaxing eine Stunde Zeit. Ich trage mir da schon viel mehr Zeit ein, um die Fragen zu klären, die dann kommen. Da kommt dann eben die Professionalität dazu.

Man duzt sich bei mir im Laden, damit die Kunden sich auch trauen, die Fragen zu stellen. Tut es weh? — Ja. Aber die Wachsplatte kann man groß und klein auftragen, kleinere sind angenehmer für die Kundschaft, kostet halt mehr Zeit. Und ich schaue nur auf das Haar und weiß nachher nicht, wie die Kunden anatomisch aussahen.

Kam es auch schon mal zu seltsamen Begebenheiten? Jeder Pfleger, jede Pflegerin muss im Intimbereich waschen können, aber auch da gibt es manchmal seitens der Klienten Übergriffe. Ist das schon einmal passiert?

Nein.

Also die Kunden entspannen sich irgendwann mal, weil die Leute wissen: es geht nicht um irgendwelche schlüpfrigen Dinge, sondern mir werden Haare raus gerupft, die ich da nicht haben will — und basta?

Die helfen auch mit. Die Person ist mit aktiv. Man spannt die Haut. Je mehr die Haut gespannt ist, desto besser und schmerzfreier ist es. Und ich arbeite ja, das ist eine Dienstleistung, Da kommt also gar nichts Seltsames auf.

Was bedeutet Waxing ganz genau?

Enthaaren. Das Wort Brazilian Waxing, so wie ich es gelernt habe, kommt aus dem Brasilianischen, weil die Brasilianer mit Baumharz den Intimbereich enthaart haben und in dem Wachs, das ich verwende, ist ein Anteil Harz. Brazilian Waxing steht für Intim–Waxing, früher hieß das Hollywood Cut.

Und was passiert da genau?

Es gibt Kaltwachsstreifen im Drogeriemarkt, aber wir arbeiten mit Heißwachs. Die kleinen Pellets kommen in einen Erwärmer rein. Es gibt Wachse, auch hyperallergene, die ab 38 Grad oder welche, die mit 42 und 43 aufgetragen werden. Durch die Auftrageart wird das Haar gebunden und wenn diese Wachsstreifen abgekühlt sind, werden sie bei gespannter Haut schnell parallel abgezogen. Das ist dann ein geringer Schmerz. Es gibt auch andere Techniken mit Vliesstreifen mit sogenanntem Flex Wachs, die wende ich zum Beispiel bei Beinen, Armen und Rücken an.

So sieht das Waxing aus: rechts unten das Wax, rechts oben vorher, rechts Mitte nachher, links die Wachsplatte. (Foto: Silke Nebel )

Wie lernt man denn sowas?

Man macht einen Kurs. Ich war in Tübingen an einem Institut. Das ist eine richtig gute Ausbildung. Das war ein Blockkurs und ich hatte richtig viele Models — musste also arbeiten.

Ihr Studio ist ja jetzt keines der gefühlt tausende Nagelstudios: Gab es aus Ihrer Umgebung irritierte Reaktionen auf dieses ungewöhnliche Geschäft?

Nein, die Reaktionen waren eher so, dass die Leute sagten: Ja, das passt zu deiner Art. So sind ja auch die Bewertungen auf Google. Die Kunden sagen: Es passt, weil du es bist. Ja.

Was ist das? Verbindlichkeit und gleichzeitig Professionalität?

Bei den Google–Bewertungen sind es verschiedene Gründe, die genannt werden: Das Preis–Leistungsverhältnis, die Empathie, das Vertrauen, die Zeit, die ich mir nehme, die Distanz und die Ängste die ich abbaue. Ich hab einen geschlossenen, geschützten Raum, ich höre zu und lass meine Kundschaft immer ankommen vom Tag, ich hab Verständnis für das, was sie mir erzählen. Ja diese geschützte Atmosphäre macht viel aus.

Erzählen die Leute, warum sie sich die Haare entfernen lassen wollen?

Ja.

Und was sind das für Gründe?

Es sind zum Beispiel hygienische Gründe, weil zum Beispiel durch das Sitzen an der Kante des Bürostuhls die Haare abbrechen und dann einwachsen. Ich habe Männer, die Hörgeräte tragen und die Haare deswegen aus den Ohren entfernen lassen. Dann habe ich Männer, die Hemden tragen und von dem Kragen die hinteren Nackenhaare abbrechen und sich der Nacken entzündet, Männer, die beim Friseur im Nacken ausrasiert werden und davon Rasurbrand oder Entzündungen bekommen. Die lassen sich die Haare im Nacken lieber vorher waxen.

Die zweite Gruppe sind die, die aus Wohlfühlgründen kommen. Die sagen: Das ist mein Körpergefühl, so fühle ich mich wohl.

Die dritte Gruppe sind die, die bevorstehenden Operationen haben und die vermeiden wollen, dass durchs Rasieren Mikroverletzungen entstehen. Dann waxe ich die entsprechende OP–Stelle, also beim Knie zum Beispiel das ganze Bein. Dann habe ich die Kunden mit ästhetischen Motiven, also Sommer, Freibad, Bikini, Sauna, Tattoos und zu guter Letzt auch die Sportler.

Nun ist es evolutionär ja schon begründet, dass wir Haare haben, zum Beispiel verhindern sie Reibungen oder das Eindringen von Bakterien in Körperöffnungen. Oder auch die Sensitivität ist höher wegen der Sensoren am Haarfollikel. Wie ist denn da die Abwägung bei den Leuten? Ist denen bewusst, dass sie da etwas tun, was die Natur anders eingerichtet hatte?

Deren Frage ist eher: Warum muss ich da Haare haben? Da sag ich, die Evolution hat es so eingerichtet. Aber ich diskutiere nicht, denn die Leute sind ja schon da und haben sich entschieden. Der Kunde hat entschieden und ich gebe die Dienstleistung.

Hat Waxing auch was mit Sex zu tun?

Wenn ich darüber nachdenke, was meine Kunden als Gründe nennen: Keiner hat bisher gesagt, ich will zum Waxing, weil ich ein Date hab. Und die Professionalität und die Atmosphäre befördert solche Diskussionen aber auch nicht.

Wie viele Frauen und wie viele Männer kommen? Und welche?

Im Moment sind es zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer. Und es kommen alle quer durch die Bevölkerung und jeglicher ethnischer Zugehörigkeit. Es ist auch kein kultureller Unterschied auszumachen.

Lassen sich Leute auch Augenbrauen und Kopfhaare entfernen? Also zum Beispiel wenn jemand eine halbe Glatze hat und sagt: „Nö, dann will ich lieber eine ganze“?

Nein, das hatte ich beides noch nicht.

Kommt es auch vor dass ein Mann mit einem Bart kommt und sich aber überall anders die Haare wegmachen lassen? Ich finde die Vorstellung lustig.

Also es kommen Männer mit Bart, die die scharfen Kanten und Aussparungen waxen lassen, um sich das ständige Rasieren zu sparen. Aber Männer, die Bärte haben und die Haare woanders weghaben wollen, das gibt es natürlich. Es ist ja jedem sein eigenes Bedürfnis, wo er Haare will und wo nicht.

Nochmal zurück zu diesem: „Es ist Meins“. Was ist für Sie persönlich der Reiz? Sie haben ja viele Berufe ausprobiert.

Es ist die Selbstständigkeit da drin und die Wahrnehmung, wie ich sein darf.

Und dass das auch bei den Leuten so gut ankommt?

Ja. Ich kann das so erklären. Bei mir läuft SWR 4. Man merkt, wenn die Kunden zufrieden sind, wenn sie mitsummen, so einen Oldie oder so. Kürzlich lief von Roy Black „Ganz in Weiß“ und ich fragte die junge Kundin erstaunt, weil sie das Lied kannte. Das sei das Lied ihrer Eltern. Und dann haben wir lautstark mitgesungen. Denn das war mein Hochzeitslied. Solche Begebenheiten macht meinen Beruf so schön.

Wo sind Sie momentan?

Ich bin in der Hauptstraße bei Tatjana Schreiner, habe ein Zimmer dort gemietet. Aber da kann ich den Andrang nicht mehr bewältigen. Jetzt bauen wir die Räume an der Schuraer Straße 46 um und dann werde ich auch eine Kraft, Birgit Eberle–Jakoubek aus Spaichingen, anstellen — das ist das nächst größere Wagnis.

Zusätzlich biete ich noch einen Platz zur Selbstständigkeit im Friseurhandwerk an und es gibt schon einen zweiten Raum für Olga, die eine selbstständige mobile Fußpflege hat und Massagen anbietet. Außerdem bin ich ja in Wellendingen noch Schwimmlehrerin an der Grundschule.