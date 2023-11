Der auf der „Storchenwiese“ zwischen Uhland- und Hauptstraße in der Aldinger Ortsmitte geplante Edeka samt Drogeriemarkt hat am Mittwoch bei der Bürgerinformationsveranstaltung in der fast voll besetzten Erich-Fischer-Halle für die meisten Emotionen gesorgt. Aber auch die beiden anderen großen Themen des Abends, Nahwärme und Betreutes Seniorenwohnen, trafen an den jeweiligen Info-Stellwänden auf großes Interesse. Zuvor hatte Bürgermeister Ralf Fahrländer die Herausforderungen skizziert, vor denen die Gemeinde steht.

Für die Gemeinde moderiert Anni Schlumberger von der Human IT Service GmbH aus Tübingen die Bürgerbeteiligung und auch diesen Abend. Am Tag zuvor hatte sie eine ähnliche Veranstaltung in Reutlingen, wo aber nur 40 Interessierte gekommen seien.

Emotionen kochen mal hoch

Ganz anders das Bild nun in der Erich-Fischer-Halle, wo fast sämtliche Stühle besetzt waren. Schlumberger verstand es freundlich und resolut den Verlauf zu strukturieren, auch wenn die Emotionen mal hoch kochten.

„Zeitenwende“ und Dauerkrisen

Bürgermeister Ralf Fahrländer bettete seinen Rück- und Ausblick in die allgemeine ‐ beunruhigende ‐ Weltlage ein, die in mehrerlei Hinsicht das Wort „Zeitenwende“ verdient und auch Aldingen nicht verschont. „Wir können uns in Zeiten der Dauerkrisen nicht mehr auf politische Zusagen der Vergangenheit verlassen.“

Bis auf ein paar Stühle in den ersten Reihen war die Erich-Fischer-Halle mit interessierten Aldinger Bürgerinnen und Bürgern voll besetzt. (Foto: Frank Czilwa )

Er wies auf Projekte und Investitionen der vergangenen Jahre hin, die gut gelaufen sind, von den Sanierungen von Feuerwehrmagazin, Friedhöfen und Schule über den Ausbau des Nahwärmenetzes bis hin zum Neubau des Rathauses und der Neugestaltung des Marktplatzes, aber auch die Bewältigung der Corona-Krise oder des Zuzugs von Geflüchteten ‐ der die Gemeinde aber weiter vor große Herausforderungen stellt, insbesondere was die Bereitstellung von Wohnraum angeht.

Was nicht so gut gelaufen ist

Er wies aber auch auf Vorhaben hin, die „nicht so gut gelaufen“ und gescheitert seien, wie ein erster Anlauf zu einer Seniorenwohnanlage, die verzögerte Erweiterung der Kindertagesstätte „Arche“ oder auch das Projekt eines Ärztehauses mit Apotheke.

Aufgaben der Zukunft sind die Gestaltung von Klimaschutz und Energiewende etwa mit Solaranlagen, aber auch dem Ausbau des Nahwärmenetzes. Hans-Dieter Müller vom Planungsbüro Zelsius stellte den Stand und die Ausbaupläne vor.

So viele Gebäude sind an die Nahwärme angeschlossen

Derzeit sind 440 Gebäude technisch angeschlossen, von denen aktuell bereits 340 Wärme abnehmen. In Zukunft soll mit einer „intelligente Kraft-Wärme-Koppelung“ in den Blockheizkraftwerken auf die schwankenden Energiespitzen der Erneuerbaren reagiert werden.

Da es in Zukunft immer mehr Senioren, aber wenig Pflegepersonal geben wird, müsse es das Ziel sein, dass Menschen so lange wie möglich daheim ihren Lebensabend verbringen können, so Fahrländer.

Hier ist an einen Treffpunkt für Senioren und Menschen mit Handicap in Aldingen gedacht ‐ vielleicht auch mit Mittagstisch –, der sich eventuell im Gemeinschaftsraum der betreuten Seniorenwohnanlage befinden könnte, die die Ziegler’schen Anstalten gemeinsam mit dem Immobilieninvestor FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH neben dem Seniorenzentrum Im Brühl plant.

Er wolle keine Angst verbreiten oder Sorgen bereiten, betonte Fahrländer. Doch angesichts ständiger wachsender Aufgaben ‐ und bleibender Standards der Daseinsvorsorge ‐ gelte: „Die fetten Jahre sind vorbei.“ Die Situation erfordere in den kommenden Jahren „klare Prioritätensetzungen“: „eines nach dem anderen, aber nicht alles gleichzeitig“.

Debattenkultur lässt zu wünschen übrig

Am Schluss seiner Ausführungen warb Bürgermeister Fahrländer um das Vertrauen der Bürger als Grundvoraussetzung für ein produktives Arbeiten der Verwaltung, in der auch nur Menschen arbeiten, und die auch mal Fehler macht.

Er bedauerte, dass es auch im Gemeinderat „teilweise keine respektvolle Debattenkultur“ gäbe, schloss aber dennoch mit dem Bekenntnis: „Ich bin stolz und voller Dankbarkeit, Bürgermeister in Aldingen und Aixheim sein zu dürfen.“

Die Bürgerfragen konzentrierten sich vor allem auf die Pläne, den Edeka-Markt mit Rossmann-Filiale in der Ortsmitte anzusiedeln. „Das ist der falsche Weg, den sie einschlagen“, sind Susanne Odenwäller und Doris Gruhler überzeugt, die sich auch im Namen einer Reihe weiterer Anwohner gegen das Projekt wenden.

Kleinod verschwindet

Ein „wunderschönes Kleinod im Herzen Aldingens wird unwiderruflich verschwinden“, befürchten sie. Sinnvoller sei eine parkähnliche Gestaltung mit Generationenwohnungen und Kleingewerbe („die Betonung liegt auf klein“).

Insbesondere befürchten sie eine Zunahme des Verkehrs und des Lärms in der Dorfmitte, wofür es aus dem Saal „Bravos“ und Applaus gab. Bei der Aussage „Aldingen braucht diesen Markt in der Ortsmitte nicht“ gab es aber auch ein paar entschiedene „Doch!“ aus den Reihen des Publikums.

Ende November werde man dem Bürgermeister eine Unterschriftenliste gegen das Vorhaben vorlegen, und, so Odenwäller, „es werden zu viele Unterschriften sein, um diese einfach ignorieren zu können“.

Zu wenig Transparenz beklagt

Odenwäller und Gruhler mahnten aber auch mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung an: „Warum hat man die Bürger nicht gefragt?“

Um Leben und Frequenz in die Ortsmitte zu holen, und damit auch den bestehenden Einzelhandel am Leben zu erhalten, brauche man den großen Markt mit angeschlossenen Drogeriemarkt, ist Bürgermeister Fahrländer überzeugt. „Das einzige, was belebt wird, ist der Verkehr“, sind dagegen die Gegner überzeugt.

Parkplätze unter dem Markt

Holger Milkau und Edeka-Gebietsexpansionsleiter Stefan Duschl stellten das Projekt an den Stellwänden im Einzelnen vor. Es gibt zwei Varianten: Mit zusätzlicher Wohnbebauung im unteren Teil bei der Hauptstraße und ohne.

Die rund 120 Parkplätze sollen im Untergeschoss unter dem Markt zur Verfügung gestellt werden. Duschl betonte, dass sich das Projekt noch in der frühen Planungsphase befindet, und man weiter bereit sei, Anregungen und Wünsche auf- und anzunehmen.

Annette Reif wollte unter anderem wissen, wie viele neue Arbeitsplätze die geplante Erweiterung des Industriegebiets „Nagelsee“ bringen würde. Hier konnte Bürgermeister Fahrländer noch keine konkrete Antwort geben, da noch nicht klar ist, welche Firmen sich dort zukünftig ansiedeln werden.

Verkehrszählungen in Hoffnung auf Tempo 30

Tempo 30 auf den Durchgangsstraßen ist ein Herzensanliegen vor allem der Anlieger. Derzeit, so Ralf Fahrländer, laufen Verkehrszählungen und Lärmmessungen, um Daten und Argumente für die Verkehrsbehörden zu sammeln.

Das Schlusswort von Bürgermeister Fahrländer lautete dann ‐ neben den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde: „Es gibt keinen Schluss. Wir sind mitten in den Themen drin.“