Berührungsängste? Nein, Berührungsängste haben Lotte, Johannes und Kathrin nicht. Obwohl ihr Lebensalter neun bis elf Mal in das der besuchten Männer und Frauen passt. Obwohl manche alten Leute auch mal Nein zum Überraschungsbesuch sagen oder schwere körperliche Einschränkungen haben. Elf Kinder, so wie Lotte, Johannes und Kathrin, machen sich seit Ende November auf und besuchen 96 alte Menschen in Aldingen/Aixheim, Denkingen und Frittlingen als Adventsüberraschung.

An diesem Abend im Dezember darf die Redakteurin die Kinder und Diakonin Karin Pohl begleiten, weil die Besuche nicht angemeldet sind („Wir wollen ja nicht, dass sich die Leute zu sehr aufregen oder gar irgendwas vorbereiten“, so Pohl) ist auch die Begleitung der Presse eine Überraschung. Aber die Freundlichkeit überträgt sich. Bei Wolfgang Haller liegt die Zeitung ja auf dem Tisch. Man kennt sich also quasi doch schon ein wenig.

Johannes hat die meiste Erfahrung mit der seit neun Jahren auf diese Weise gestalteten Aktion: Die Liste von Gemeindediakonin Karin Pohl umfasst die Namen und Adressen der Senioren. Sie stammen entweder aus den Unterlagen der Gemeinde oder von jemandem, der einen Tipp gibt: Hier würde sich ein alter Mensch freuen über einen Besuch samt mitgebrachten Bretle, einer Karte mit lieben Grüßen der fünf Familien, die die Riesenmenge gebacken haben, Weihnachtswünschen der Kirchengemeinde und den Liedern, die die Kinder singen.

Freude über den Besuch

An diesem Abend ist bei zwei Senioren entweder eine Pflegerin oder sonstiger Besuch da. Nur eine Dame möchte nicht so gern die Tür aufmachen - ein Sicherheitsbedürfnis, das auch die Kinder sofort verstehen. Also wird eben vor der Tür gesungen, die Dame schaut zum Fenster raus.

Die Bretle - die übrigens wunderbar schmecken, - darf die Reporterin einstecken, denn die alte Dame hat Diabetes. Aber die Lieder, die singt sie sehr gern mit und wechselt auch ein paar Worte mit den Kindern.

Manche erzählen auch von sich und wir reden ein bisschen mit ihnen. Lotte

Die hüpfen die Treppen dann wieder herunter und fahren mit Karin Pohl zum nächsten Haus auf der Liste. Hier ist es bereits adventlich und Besuch ist auch da. Und doch freut sich die alte Dame sehr.

Doch so ganz weihnachtlich will die Stimmung nicht sein, obwohl das wunderschöne Lied „Tochter Zion“ natürlich auswendig mitgesungen wird. Denn ein Todesfall in der Familie ist zu beklagen. Immer sterbe an und um Weihnachten jemand in der Familie. Die Erwartung ist also nicht nur fröhlich.

Trotzdem: Helga Barzynski freut sich über die Kinder. Ihre eigenen Enkel die in der Nähe wohnen, haben ihr ein Bild des verstorbenen Opas als 3D-Glasblock geschenkt. Ganz plastisch sieht er da aus. Eine Kerze erleuchtet das Bild, das die alte Dame bewegt betrachtet.

Berührende Begegnungen

Warum sie, Lotte Wald (9), Johannes Link (11) und seine Schwester Kathrin (10) bei der Liederaktion mitmachen, die doch ziemlich Zeit und vielleicht manchmal auch Überwindung kostet? Johannes ist ein Routínier.

Seit vier Jahren macht er die Besuche und kennt sich ziemlich gut aus: Die alten Leute schauten immer erst, wer da kommt, „und wenn sie nicht dement sind“, bitten sie die Kinder herein oder hören an der Tür zu, erzählt er. „Manche erzählen auch von sich“. „Und wir reden ein bisschen mit ihnen“, sagt Lotte.

Manchmal kommen aber auch ganz bewegende Reaktionen, wie jüngst in Denkingen: „Euch schickt der Herr“, sagte eine demente Frau und gab den Kinden ein Küsschen auf die Hand. Wenn ein Mensch dement ist, dann kann es sein, dass er oder sie ganz fest die Hände der Kinder drückt vor Rührung. Und selbst wenn jemand nicht mehr spricht, selbst dann singen die demenzkranken Menschen manchmal mit.

Das ist meist im Seniorenzentrum und diese Begegnungen berühren auch die Pfleger. „Man denkt, da kommt nichts mehr, und dann strahlen die Besuchten oder singen gar mit. Da ist man in der Tiefe berührt, das kann man nicht in Worte fassen“, sagt Karin Pohl.

Lotte freut sich wenn die alten Leute sich freuen und Johannes hat noch einen weiteren Grund, mitzumachen: „Ich singe halt auch gern.“

Kontakt mit Demenz auch in den Familien der Kinder

Aber woher wissen Kinder, was das ist, dement oder alt ganz allgemein? Meist aus der eigenen Familie. Lotte hat zum Beispiel eine Uroma, die ist um die 80, sagt sie. Und Johannes’ Oma lag dement im Bett, da haben die Kinder gelernt damit umzugehen.

Nur einmal bei der Besuchstour habe ein Mann ganz böse geschaut, weil er sich offenbar über das - korrekt - geparkte Auto geärgert hat. Es ist die ganze Bandbreite, die die Kinder samt Karin Pohl erleben. Und irgendwie ist jede Reaktion in Ordnung. Manchmal „muss man es den Kindern halt erklären“.

Im Haus am Bächle in Frittlingen, wo auch die über 100-jährige Käthe Seifried lebt, wurde der Besuch zum kleinen Konzert. Es wurden Liedzettel verteilt „und es war eine tolle Stimmung“, erzäht Pohl. Vor allem auch, dass „es noch Kinder gibt, die a capella singen können“, habe die Senioren begeistert.

Gottesdienst im Internet

Besuche von der 3500 Mitglieder zählenden evangelischen Kirchengemeinde gibt es auch unterm Jahr. Zum Beispiel zu Geburtstagen oder Hochzeitsjubiläen. Trotz seiner eigenen 87 Jahre ist da Erich Vosseler neben anderen immer noch gern gesehener geschätzter Gast.

Es sind alles Gemeindemitglieder, die jetzt zur Adventszeit besucht werden. Ganz früher hat die Diakonisse Schwester Ingrid, die die alten Leute ja von der Pflege kannte, besucht; danach die Kirchengemeinde nach Anmeldung, was aber immer weniger wurde und jetzt eben nach der Liste mit den Kindern sind es fast doppelt so viele wie zuvor.

Ich hab gemerkt, dass Alt und Jung zusammen gehören. Karin Pohl

Viele können nicht mehr zum Gottesdienst in die Kirche kommen. Daher gibt es die Gottesdienste aus der Aldinger Kirche auch in der Internet-Übertragung (aldingen-evangelisch.de). Das werde sehr geschätzt.

Kinderbesuche helfen gegen Einsamkeit

Natürlich geht es bei den Adventsbesuchen mit Liedern und Weihnachtsbretle auch um Einsamkeit, vor allem wenn ein Partner verstorben ist. Aber die Gleichung „arm gleich einsam“ - das stimme nicht. Auch hier ist das ganze Spektrum zu sehen, sagt Pohl.

Manchmal aber könne sie doch helfen, wenn zum Beispiel ein alter Mensch sage, er schaffe das Putzen nicht mehr oder ähnliches. „Dann kommt bei mir gleich der Gedanke: Mikado, der Nachbarschaftshilfeverein könnte abhelfen.“

Aber warum für die Adventsaktion Kinder einbeziehen? „Ich hab gemerkt, dass Alt und Jung zusammen gehören“, sagt Karin Pohl. Die meisten Kinder kennen jemanden, der alt und gebrechlich ist. Im ländlichen Raum funktioniere das soziale Netz der Familien auch meist, auch wenn man nicht zusammen wohne. Und Kinder sind das Licht auch für alte Menschen, das ist bei den Besuchen ganz genau zu spüren.

Den Johannes, den kennt Wolfgang Haller schon und er freut sich über den Besuch. Auch wenn das Gespräch wegen des kaputten Hörgeräts ein bisschen schwierig ist: Der Senior und die Kinder gehen mit einem Strahlen auseinander.

Weihnachten kann kommen.