Gemeindebücherei lädt zum Oster-Aktionstag

Am Dienstag, 26. März, ab 15 Uhr erwartet die Besucher der Gemeindebücherei eine bunte Mischung an Aktionen undAngeboten: Beim Ostermarkt in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Trossingen können fair gehandelte Produkte gekauft werden, außerdem gibt es wieder die bereits bekannten bunten Stoffbeutel. Kinder können sich auf tolle Bastelideen freuen, Dreijährige dürfen außerdem ein Lesestart-Set mitnehmen, so die Ankündigung der Veranstalter. Beim Bücher- und Medienflohmarkt im Obergeschoss können für wenig Geld Lesestoff, Spiele und Filme gekauft werden, der Erlös geht diesmal an den Tuttlinger Verein „Women for Women“. Ebenfalls im oberen Bereich der Bücherei ist die Kaffeelounge.

DieBücherei ist während der ganzen Osterferien geöffnet mit Ausnahme der Samstage 30. März und 6. April.

Bis zum Ferienende sind auch noch die Bilder der jungen Aldinger Künstlerin Antonia Kiesel ausgestellt.