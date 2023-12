Gemeindebücherei Aldingen plant einen Lesekreis

In der Gemeindebücherei Aldingen ist derzeit ein Lesekreis für literaturbegeisterte Menschen in Vorbereitung, der zu Beginn des nächsten Jahres starten wird. Initiator Claus Dekorsy ist selbst seit Jahren begeistertes Lesekreis-Mitglied und möchte nun in der Gemeindebücherei dieses Angebot machen. Start ist Anfang Januar, die Treffen werden 14-tägig an einem Wochentag zwischen 16 und 18 Uhr in der Bücherei stattfinden.

Wer dabei sein möchte, darf sich gern in der Bücherei melden und seine Kontaktdaten hinterlegen. Zusammen mit dem Kursleiter wird ein Termin fürs erste Treffen festgelegt, bei dem die Buchauswahl sowie die Folgetermine besprochen werden. Anmeldung bitte entweder per Mail an [email protected] mit dem Betreff „Lesekreis“ oder telefonisch zu den Öffnungszeiten (Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 13 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr). Letzter Öffnungstag der Gemeindebücherei Aldingen vor Weihnachten ist Freitag, 22. Dezember. Im neuen Jahr ist die Bücherei wieder geöffnet ab Donnerstag, 4. Januar.