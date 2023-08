Für Spezialisten der Literatur

Neuen Lesestoff gibt es im öffentlichen Bücherregal. Am Samstagnachmittag, 19. August werden Freunde der klassischen Literatur angesprochen.

Angeboten werden zum Beispiel 17 Bände Jubiläumsbibliothek der deutschen Literatur, unter anderem Eichendorff, Heine, Novalis, Hölderlin und Jean Paul; Heinrich Heine, Gesammelte Werke, zwei Bände, Shakespeare, Gesammelte Werke, sehcs Bände, Werke von Dostojewski und Tolstoi, Emile Zola (Nana, Paris, Germinal), Honoré de Balzac (Verlorene Illusionen, Glanz und Elend der Kurtisanen, Homer: Ilias, Das Nibelungenlied, von Scheffel: Ekkehard, Brief aus Venedig, Dante Alighieri: Die göttliche Komödie, Weitere Bücher von Schopenhauer, Fontane, Maupassant, Baudelaire, Grimmelshausen, Gottfried Keller, Rielke, Kleist, Gerhard Hauptmann, Lessing, Theodor Storm, und viele andere.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher oder Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt bei Elly Wagg–Langmeier, Telefon 07424/84957 (AB), oder bei Rita Rechlin, Telefon 07424/85002 (AB). Jederzeit und kostenlos schöne Dinge finden und/oder einstellen — das geht in der Tauschbox an der Schuraerstraße 62 in Aldingen.