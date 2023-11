Aldingen

Führungen durch die Ausstellung „Nexus ‐ Skulptur & Grafik“

Aldingen

Die beiden Künstler, Elke Roth und Helm Zirkelbach, führen am Sonntag, 5. November, ab 14 Uhr durch die derzeitige Ausstellung „Nexus ‐ Skulptur & Grafik“ in der Galerie im Altbau in Aldingen.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 11:11 Von: sz