Aldingen

Fahrer mit 2,4 Promille gestoppt

Aldingen / Lesedauer: 1 min

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 63-jähriger Autofahrer verantworten, der am Dienstagabend mit über 2,4 Promille in einem Renault in Aldingen unterwegs gewesen ist. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit.