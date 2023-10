Englischkurs in der Aldinger Bücherei

In der Gemeindebücherei Aldingen startet am Freitag, 13. Oktober, um 15.30 ein Englischkurs für Kinder. Grundschullehrerin Scarlett Erler erwartet die Teilnehmer mit vielen guten Ideen und Anregungen zu den Themen Familie, Tiere, Essen, Zahlen, Farben und mehr.

Das Angebot richtet sich an Grundschulkinder und ist als Projekt auf zehn Termine angelegt. Jede Einheit beginnt um 15.30 Uhr und dauert 60 Minuten. Die Anmeldung ist per Mail an [email protected], telefonisch unter 07424/980 4568 oder direkt in der Bücherei während der Öffnungszeiten am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 13 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr, möglich.