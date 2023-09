Elke Roth und Helm Zirkelbach stellen in Aldingen aus

In der Galerie im Altbau in Aldingen wird am Samstag, 30. September, um 17 Uhr die Kunstausstellung „Nexus“ von Elke Roth und Helm Zirkelbach eröffnet. Elke Roth aus Tübingen zeigt lebensgroße Wächterfiguren aus Ton, die mit ihrer Größe den Raum einnehmen. Dem gegenüber stellt der Engstinger Künstler Helm Zirkelbach seine eigenwillig-linearen Farbradierungen. Die Werke beider Künstler werden seit Jahren im In- und Ausland gezeigt und gesammelt. Die Ausstellung ist bis zum 11. November jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.