Einbrecher ziehen ohne Beute wieder ab

Unbekannte sind am Samstag gegen 22.30 Uhr in eine Fertigungsfirma in der Heerstraße in Aldingen eingebrochen. Die Einbrecher gelangten gewaltsam durch einen Hintereingang in die Innenräume, wo sie sich an einem Getränkeautomaten zu schaffen machten, jedoch laut Polizeibericht nichts entwendeten. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Einbrechern geben kann, sollte sich bei der Polizei in Spaichingen, Telefon 07424/9318‐0, melden.