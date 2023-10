Ein Lutherabend mit Klaus-André Eickhoff

Die Evangelische Kirchengemeinde Aldingen lädt zu einem besonderen Konzertabend ein, der die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise durch die faszinierende Welt von Martin Luther, dem großen Reformator, führen wird. Unter dem Titel „Hier stehe ich ‐ ich könnt‘ auch anders!“ präsentiert Klaus-André Eickhoff am Klavier einen intelligenten und kurzweiligen Lutherabend, der die Zuschauer gleichermaßen zum Lachen und Nachdenken bringen wird.

Der Abend beginnt mit einer humorvollen Betrachtung der historischen Wendepunkte im Leben von Martin Luther, angefangen bei seinem unerwarteten Eintritt in das Kloster nach einem mutigen Schwur gegenüber der Heiligen Anna. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob der junge Luther sich wirklich selbst „verzockt“ hat oder Gott eine andere Richtung für ihn vorgesehen hatte.

Die Veranstaltung geht weiter, um Luthers berühmte 95 Thesen zu beleuchten, die er vor 500 Jahren an die Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. Klaus-André Eickhoff hinterfragt, ob die Legende von den Hammerschlägen wirklich der Wahrheit entspricht und ergründet, wofür Luther so leidenschaftlich eintrat. Das Publikum wird aufgefordert, über die Frage nachzudenken, ob sie selbst ebenso standhaft gegenüber den Mächten ihrer Zeit sein könnten.

„Hier stehe ich ‐ ich könnt´ auch anders!“ ist jedoch nicht nur eine geschichtliche Rückschau, sondern auch eine zeitlose Auseinandersetzung mit den Grundwerten und Überzeugungen, die Menschen bewegen. Der Abend ist gespickt mit geistreichen Texten und Liedern, die von humorvoll bis tief ergreifend reichen. Klaus-André Eickhoff am Klavier vermag es, die Zuhörer mit seiner leidenschaftlichen Darbietung zu inspirieren und die Aktualität von Luthers Botschaft auf beeindruckende Weise zu verdeutlichen.

„Selbst bei uns Evangelischen ist der Reformationstag zunehmend in Vergessenheit geraten, mit diesem humorvollen Konzertabend möchten wir die Erinnerung an Martin Luther und seine Errungenschaften wieder lebendig werden lassen“, so der Aldinger Pfarrer Ulrich Dewitz, der sich auf viele Besucher freut.

Das Konzert findet am Reformationstag, 31. Oktober, um 19 Uhr in der Mauritiuskirche in Aldingen statt (Kirchplatz 1, Aldingen). Karten sind im Vorverkauf ab Montag 23. Oktober, für 15 Euro erhältlich, entweder unter www.cvents.eu oder in der christlichen Buchhandlung Kaleo in Aldingen.

Weitere Infos auf www.aldingen-evangelisch.de