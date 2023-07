Mit neun zu sieben Stimmen ist die Entscheidung im Gemeinderat für einen neuen Edeka–Markt zwischen Haupt– und Uhlandstraße in Aldingen gefallen. Lange hatten die Gemeinderäte diskutiert, um die Nutzung des „8000 Quadratmeter großen Sahnestückchens“, wie es Stefan Bacher nannte, festzulegen. Zur Wahl standen zwei Investoren: Zum einen Conzept Balingen mit einem Projekt, das sowohl einen Drogeriemarkt als auch eine Rewe–Filiale ansiedeln wollte, als auch die Edeka Südwest Stiftung und Co KG, die zusammen mit der Familie Milkau einen neuen Markt in der Ortsmitte etablieren will.

Alle wollen dabei sein

Als der große Sitzungssaal im neuen Rathaus seine Pforten zu einer öffentlichen Gemeinderatssitzung öffnete, waren im Nu alle Plätze besetzt. Menschen standen entlang der Wände, setzten sich auf den Boden oder schleppten weitere Stühle aus anderen Räumen herbei. Alle wollten dabei sein, wenn über die „Neue Mitte“ Aldingens entschieden wurde.

Der Gemeinderat ist nicht dazu da, Einzelinteressen durchzusetzen. Stefan Bacher

Zunächst machte allerdings Bürgermeister Ralf Fahrländer klar, dass einige Ratsmitglieder nicht abstimmen dürfen, da sie als befangen gelten. Zur Begründung führte er an, dass ihnen Grundstücke gehören, die an das „Sahnestückchen“ angrenzen.

Einwand findet kein Gehör

Rechtsanwalt Bacher von der FAA (Für Aldingen und Aixheim) zweifelte die Begründung jedoch an, man beschließe hier keinen Grundstücksverkauf, sondern ein Konzept, da spiele es keine Rolle, wer angrenzender Besitzer sei. Sein Einwand fand jedoch kein Gehör. Genauso wenig wie eine Verschiebung der Abstimmung.

Was folgte, war ein offener Schlagabtausch an Argumenten für und wider die Investoren. Viel Applaus der Zuschauer erntete dabei eine Bemerkung von Bacher: „Der Gemeinderat ist nicht dazu da, Einzelinteressen durchzusetzen, sondern das, was die Öffentlichkeit als gut ansieht.“

Auf den Punkt gebracht

Rätin Karin Korb brachte die Problematik auf den Punkt: „Es sind die zwischenmenschlichen Beziehungen zur Familie Milkau, die hier eine Entscheidung so schwierig machen,“ erklärte sie.

Wie schwierig, zeigte auch der Antrag von Ratsmitglied Peter Mühlbach. Er verlangte entgegen des allgemeinen Ablaufs eine geheime Abstimmung. Der Rat war jedoch bis auf Mühlbachs Stimme dagegen.

Lautstarker Unmut

Fahrländer erklärte das Prozedere damit, dass der Antrag völlig legitim sei, wenn ein Ratsmitglied sich in seiner Entscheidungsfindung bei einer öffentlichen Abstimmung beeinträchtigt fühle. Die anwesenden Zuschauer kommentierten den Antrag mit lautstarkem Unmut, bis der Bürgermeister mit Räumung drohte.

Schließlich erfolgte die Entscheidung mit neun zu sieben Stimmen für den Edeka–Markt. Immerhin habe das Grundstück vor 13 Jahren — als Milkau den heutigen Markt in Aldingen baute — noch nicht zu Verfügung gestanden, hieß es aus der CDU–Fraktion zur Begründung.

Detaillierter Entwurf Ende des Jahres

„Eine demokratische Entscheidung“, verkündete der Bürgermeister schließlich das Ergebnis mit einem breiten Lächeln. Ferner wurde beschlossen, dass bis Ende des Jahres ein detaillierter Entwurf vorzulegen ist.