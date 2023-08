Die 86-Jährige Aldingerin konnte fast nichts verstehen, so sehr schluchzte ihre vermeintliche Tochter am Freitag ins Telefon: Sie habe einen Unfall mit Todesfolge an der Kreuzung verursacht und brauche sofort 50.000 Euro, um von der Polizei frei gelassen zu werden. Alle Kinder waren zu dem Zeitpunkt aus dem Haus, sie stand ganz alleine mit dieser Schocknachricht da. Und genau das war auch der Zweck dieses Anrufs.

Der Schock sitzt tief

Die Aldingerin ist Opfer von skrupellosen Banden geworden und nur durch Zufall passierte nichts weiter — außer, dass die Seniorin auch nach dem Wochenende noch unter dem Schrecken leidet.

Die erste Reaktion war: „Anni, bis du es?“, denn sie verstand die völlig aufgelöst weinende Frau am anderen Ende der Telefonleitung nicht. „Ja, ich bin es.“ Sie brauche 50.000 Euro, sagte die vermeintliche Tochter in Nöten. Doch der echten ging es gut, sie war gerade in Stuttgart.

Sofort 50 000 Euro von der Bank holen

Die Anruferin gab den Hörer an einen vermeintlichen Polizisten weiter, der der alten Dame erklärte, sie solle mit dem Auto zur Bank fahren, 50.000 Euro abheben. Die Aldingerin sagte, sie werde jetzt den Sohn anrufen. — Nein, der sei schon hier und außerdem dürfe sie das jetzt nicht weiter sagen. Als sie sagte, sie habe gar keinen Führerschein, legte der Mann einfach auf.

Es ist der typische Ablauf von Schockanrufen, um meist ältere Menschen — oft sind es die etwas älteren Namen, die die Betrüger heraussuchen — abzuzocken. Manchmal sind es die Kinder, manchmal die Enkel, die angeblich in Nöten steckten.

Immer Vertrauenspersonen zurate ziehen

Immer geht es um viel Geld. Übrigens: Sich für einen Rückruf die Nummer der jeweiligen Polizei geben zu lassen, nutzt oft auch nichts: Betrüger, die oft im Ausland sitzen, können auch Telefonnummern gefälscht anzeigen lassen. Daher rät die Polizei, niemals auf solche Anrufe einzugehen, sondern sich immer sofort mit Kindern oder anderen Vertrauenspersonen zu beraten.

Genau das hat die Aldingerin auch gemacht. Und möchte — drum teilt sie diese Geschichte — zusammen mit ihrer Tochter andere davor warnen, dass jetzt auch in Aldingen arglose Leute mit dieser dreisten Masche angerufen werden.