DLRG lädt zum 24-Stunden-Schwimmen an

Nach dreijähriger Corona- und Energiekrisenpause veranstaltet die DLRG-Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen wieder ein 24-Stunden-Schwimmen im Aldinger Hallenbad. Am Wochenende, Samstag, 18., und Sonntag, 19. November, geht es ab 12 Uhr ins Wasser.

Es muss nicht immer geschwommen werden. Die Startkarte berechtigt dazu, immer wieder ins Wasser zu gehen. 24 Stunden lang werden Kilometer für die eigene Wertung und vielleicht für die Schule oder den Verein gesammelt. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene acht Euro, für Kinder und Gruppen ab fünf Personen fünf Euro. Die Anmeldung erfolgt vor Ort.

Über den gesamten Zeitraum hinweg wird warme Küche mit erstmals auch einem veganen Angebot angeboten. Am Sonntagmorgen wird auch ein Frühstück bereitgestellt. Eine Übernachtung ist in der Erich-Fischer-Halle selbst möglich. Bitte Schlafsack und Isomatte mitbringen. Minderjährige nur in Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person. Natürlich gibt es auch wieder Urkunden und Pokale. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Ortsgruppe oder über die Mail-Adresse [email protected]