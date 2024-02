Die Aldinger Buchbox

In der Buchbox kann man am kommenden Samstagnachmittag, 2. März,die Geheimnisse alter Kulturen entdecken, wie Große Kulturen elf Bände, Mit berühmten Entdeckern auf Abenteuer 15 Bände, Entdecker, Forscher, Abenteurer neun Bände, Völker rund um die Welt, Die sieben Weltwunder, Geschichte der Erfindungen, Die Schätze der Pharaonen, Die Maya, Mykene - Die sagenhafte Welt des Agamemnon, Ferne Welten - frühe Zeiten, Terra X - Von Atlantis zum Dach der Welt, Verlorene Völker, Geo und National Geographic - Maya, Pergamon, Magische Orte, Das alte Ägypten, Hatschepsut, Tutanchamun, Inka-Maya-Azteken, Stonehenge. Bildbände von Ägypten. Und dazu: Ikonen der Moskauer Schule, altrussisches Kulturlexikon, Der Keltenfürst von Hochdorf, Knossos, Nationalmuseum Thessaloniki, Archäologisches Museum von Rhodos und viele andere. Außerdem: 15 Bücher für Ostern - Basteln, Spielen, Geschichten, Bilderbücher.

Extraangebot für Liebhaber: Pfiffikus - Der Aldinger Küchendieb von Ursula Geiger (1995). Wer diesen Band haben möchte, ruft bitte an.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal in der Bushaltestelle Rathaus in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher oder Bildbände vorhanden. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier Telefon 07424/84957, Rita Rechlin 07424/85002