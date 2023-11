Bibel-Themen-Abende im Evangelischen Gemeindehaus Aldingen

Die Evangelische Kirchengemeinde Aldingen lädt zu Bibel-Themen-Abenden ins Evangelische Gemeindehaus (Ecke Steigstraße / Martin-Luther-Straße), die Mut machen sollen. Referent Ernst Günter Wenzler blickt auf eine Karriere als Bundeswart, Gemeindeberater und Personalvorstand zurück und lebte während dieser Zeit mit seiner Frau Waltraud in Bad Cannstatt. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. Wenzler ist außerdem Schriftleiter des Magazins „Augenblick-mal“. Die Bibel-Themen-Abende sind wie folgt geplant: Am Montag, 13. November, geht es ab 19.30 Uhr um das Thema „Resignation ade“ (Hebräer 12, 1‐3); am Dienstag, 14. November, folgt ebenfalls ab 19.30 Uhr das Thema „Endstation Hoffnung“ (Hiskia ‐ Jesaja 38). Der Eintritt ist frei, um eine freiwillige Spende wird gebeten.