Schon vor der öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Erich-Fischer-Halle in Aldingen warteten zahlreiche Menschen vor geschlossenen Türen im Regen auf Einlass. Das Interesse der Aldinger und Aixheimer war wieder mal sehr groß, immerhin stand die Ortsmitte erneut auf der Tagesordnung. Einige trugen herzförmige Luftballons mit der Aufschrift „Ortsmitte mit Herz“ und brachten so ihren Unmut über die geplante neue Ortsmitte zum Ausdruck.

Beschlüsse nicht rechtskräftig

Bis auf den letzten Platz war die Halle besetzt. Fast schon skurril wurde es beim Tagesordnungspunkt vier, als es um „Anträge der Fraktionen“ ging.

Von der FAA um Stefan Bacher wurde beantragt, alle Beschlüsse zum geplanten Edeka-Markt in der Ortsmitte aufzuheben, und eine neue Diskussion mit öffentlicher Beteiligung zu starten. Doch um Beschlüsse aufzuheben, müssen sie zunächst rechtskräftig sein. Das waren sie in diesem Fall aber nicht, wie der Bürgermeister zugeben musste.

Als Hintergrund: Annette Reif und Andrea Keller (beide LBU) hatten beanstandet, dass bei der Abstimmung um die zukünftige Planung des Areals zwischen Haupt- und Uhlandstraße im September die befangenen Gemeinderäte, die von der Abstimmung ausgeschlossen waren, sich nicht weit genug vom Abstimmungsort entfernt hätten. Fahrländer räumte ein, dass es eine solche Verordnung über einen Mindestabstand gebe, auch wenn man sie jahrelang anderes gehandhabt hätte.

Kein Gerichtsverfahren angestrebt

Ein Gerichtsverfahren werde nicht angestrebt, und er erklärte somit den Beschluss für nicht rechtskräftig. Dennoch entschieden die Gemeinderäte, über den Antrag der FAA abzustimmen. Mit drei Ja-Stimmen, zehn Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Antrag abgelehnt.

Enttäuschte Besucher

Enttäuscht verließen viele Besucher den Saal.

Der Antrag der Freien-Wähler-Fraktion, den Beschluss vom 25. Juli, dass Edeka bis zum 31. Dezember eine detaillierte Entwurfsplanung vorlegen muss, auszusetzen, um so Zeit zu gewinnen und die Gesamtsituation noch einmal neu zu diskutieren, wurde dagegen mit zwölf Ja-, einer Neinstimme und einer Enthaltung angenommen. Des Weiteren soll die Rechtsaufsicht prüfen, welche Konsequenzen für die Ge-meinde Aldingen dadurch entstehen könnten.

Am 19. Dezember wieder Thema

In der Gemeinderatssitzung vom 19. Dezember soll das Thema Ortsmitte und Edeka-Ansiedlung wieder auf die Tagesordnung kommen. Und auch die Herz-Ballon-Gruppe um Doris Gruhler bastelt bereits an neuen Flugblättern für eine „Ortsmitte mit Herz“.

Zuvor war als erster Tagesordnungspunkt die Erweiterung der Kita Arche verhandelt worden. Aus dem gleichnamigen Architekturbüro stellte Kazu Ito aus Stuttgart die ersten Entwürfe des zukünftigen Anbaus vor.

Arche mit grünem Dach

Ein Highlight stellt hier die begehbare und begrünte Dachfläche dar: „Ich finde es schön, wenn man das Gebäude von oben gar nicht wahrnimmt,“ kommentierte Ito sein Projekt.

Der Rat stimmte dem Entwurf zu und läutete damit die nächste Phase ein, in der jetzt Fachingenieure sich um bauspezifische Lösungen - wie etwa die Elektrik - kümmern.

Bauplan für Seniorenwohnungen geändert

Relativ zügig wurden auch unter dem Punkt „Bebauungsplan Ortsmitte III“ die Planänderungen der künftigen Seniorenwohnanlage beschlossen. Auf 3300 Quadratmetern entsteht hier ein 12,5 Meter hohes Gebäude mit 3,5 Geschossen. Eine Baumreihe, die als Leitstruktur für bedrohte Fledermäuse zum Futtergebiet dient und weichen muss, soll ersetzt werden.

Auch über den weiteren Bebauungsplan des neuen Industriegebietes Nagelsee II war man sich schnell einig. Bürgermeister Fahrländer dankte in diesem Zusammenhang vor allem den Aixheimer Vertretern.

Aixheim „spendet“ Ökopunkte

Denn insgesamt ergibt sich durch die frisch erschlossene Fläche von 5,7 Hektar ein Defizit von insgesamt 470.000 Ökopunkten. Als Ausgleich wird im Hagebachtal auf Aixheimer Seite der Fichtenwald in eine Auenlandschaft mit Erlen und Eschen verwandelt.

Auch aus Nagelsee I ist noch ein Plus von 77.000 Punkten übrig, die aber noch durch das Landratsamt bestätigt werden müssen. „Wir kaufen keine Ökopunkte an der Schweizer Grenze,“ erklärte Bürgermeister Fahrländer. „Wie bleiben innerhalb unserer eigenen Gemarkung. Deshalb müssen wir aber mit den Landwirten reden.“

Platz für die Feldlerche

Denn Letztere hatten Unverständnis über die ausgewiesene Ausgleichsfläche geäußert. Im Wesentlichen soll diese der Feldlerche als Ausweichfläche dienen.

Die Lerche allerdings sei anpassungsfähig, dafür müsse man keine Flächen still legen, zitierte Fahrländer eine Beschwerde aus der Bevölkerung. Er verwies aber auch darauf, dass dies Vorgaben der übergeordneten Umweltbehörde seien und die Feldlerche eine geschützte Art.

Nahwärme jetzt auch für Axiheim

Einstimmig stimmte der Rat im weiteren Verlauf dem Ausbau der Nahwärme zu. Konkret geht s hier um die Schuraer Straße sowie den Start in Aixheim.

Fahrländer wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die benötigten 4,8 Millionen zwar eine Menge Geld seien, man das aber als Investition an die Zukunft sehen müsse. Irgendwann werde man aus der PV-Anlage und der Nahwärme Einnahmen generieren können.

Eintrittspreise für Hallenbad und Sauna steigen

Zu guter Letzt beschlossen die Räte noch ob der gestiegenen Energiekosten eine Erhöhung der Eintrittspreise für Hallenbad und Sauna sowie eine Ausschreibung für einen neuen Betreiber der Schulmensa in Aldingen und Aixheim.

Ein Antrag von Samuel Haller, die Preissteigerung für Kinder auszusetzen, wurde mit einer knappen Mehrheit abgelehnt. Die Verwaltung rechnet durch die Preiserhöhung mit Mehreinnahmen in Höhe von 20.000 Euro per Anno. Dennoch werde Hallenbad und Sauna weiterhin ein Zuschussprojekt bleiben, so Fahrländer.