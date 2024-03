Berge und Abenteuer im Fokus

Rund 100 neue Bücher zum Thema Berge und Abenteuer gibt es am kommenden Samstagnachmittag, 16. März, in der Buchbox. Darunter sind unter anderem Bildbände über die Alpen, Zahnradbahnen der Alpen, Arved Fuchs: Aus Abenteuern lernen, Von Pol zu Pol, Im tödlichen Fels und Eis der Berge, Aufbruch in die Einsamkeit, Mit Edmund Hillary durch den Himalaya, Reinhold Messner: Gobi - Die Wüste in mir, Everest, Sturm am Manaslu, Bergvölker, Rüdiger Nehberg: Überleben ums Verrecken, Wildnis erleben. Viele Reisemagazine, Karten und Wanderführer für Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Bildbände: Australien, Südafrika, Wildes Deutschland, Transsibirische Eisenbahn, Die letzten Paradiese, Tauchatlas Australien. Und Reiseberichte von Hape Kerkeling - Jakobsweg, Thomas Trent - Der Kampf um die Pole, Hardy Krüger - Weltenbummler, von Australien, Kanada, Baikalsee, Mount Everest, Kanada, Alaska u.v.a. Und für Kinder: Sachbücher - Spinnen, Das Wetter, Das Weltall, Trucks, Wasser sowie Abenteuergeschichten und Vorlesebücher.

Achtung: Eine Buchboxbesucherin sucht dringend - Maria Treben: Gesundheit aus der Apotheke Gottes. Wer dieses Buch abzugeben hat, ruft bitte an.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal in der Bushaltestelle Rathaus in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände usw. vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon: 07424/84957, Rita Rechlin 07424/85002.