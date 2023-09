Am Montag hat sich gegen 14.30 Uhr im Kreisverkehr in der Raue Äcker Straße ein Unfall ereignet, wie die Polizei mitteilt. Ein 56–jähriger Autofahrer wollte in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den bereits im Kreisverkehr befindlichen 62–jährigen BMW–Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst. Verletzt wurde niemand.