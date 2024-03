Die Deutsche Bahn (DB) erneuert vom 18. März bis voraussichtlich Mitte Mai 2024 den Bahnübergang in der Spaichinger Straße in Aldingen. Die DB will den Bahnübergang mit moderner Bahnübergangstechnik wie einer neuen Lichtzeichenanlage und neuen Schranken ausstatten. An der Rottweiler Straße entstehen zusätzlich vorgeschaltete Lichtzeichen. Zudem erneuert die DB die Beschilderung, Straßenmarkierungen sowie das Beton-Schalthaus und führt Kabeltiefbau- sowie Asphaltarbeiten durch.

Ber Bahnübergang wird von Montag, 18. März, bis Freitag, 17. Mai, für Verkehrsteilnehmende gesperrt. In diesem Zeitraum ist auch die Spaichinger Straße im Bereich des Bahnübergangs voll gesperrt. Die Bahnhofstraße wird beim Bahnhof von Montag, 18. März, bis Donnerstag, 28. März, halbseitig und von Dienstag, 2. April, bis Freitag, 10. Mai, voll gesperrt. Die Rottweiler Straße ist von Montag, 8. April, bis Freitag, 12. April, halbseitig gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert, teilweise wird der Verkehr mittels Ampel geregelt. Fußgänger können zur Querung der Bahnstrecke die Unterführung nutzen. Die Arbeiten finden auch nachts statt. Die DB bittet Anwohnende für die Einschränkungen um Verständnis.

Für die Arbeiten ist es teilweise notwendig, die Bahnstrecke nachts zu sperren: den Abschnitt Spaichingen-Aldingen montags bis freitags vom 1. April bis 10. Mai und den Abschnitt Neufra-Spaichingen täglich vom 11. bis 17. Mai sowie vom 18. bis 19. Mai. Einzelne Verbindungen entfallen. Tagsüber läuft der Zugverkehr wie gewohnt.

Die Deutsche Bahn empfiehlt für Auskünfte ihre elektronischen Fahrplanmedien. Informationen in Echtzeit gibt es in der Reiseauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator.