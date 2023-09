Das Aldinger Werkzeug–Handelshaus, die Erich Klingseisen KG, feiert mit geladenen Gästen ihr 75–jähriges Bestehen. Mittlerweile wird das Familienunternehmen in dritter Generation von Ralf Klingseisen geleitet.

Vierte Generation im Betrieb

Und inzwischen ist auch schon die vierte Generation mit den Söhnen Philip und Nikolaus Klingseisen im Betrieb, wo sie Themen wie Marketing, Digitalisierung und allem voran den Bereich E–Commerce, also den Handelsverkehr im Internet, übernehmen.

Die unternehmenseigene Chronik zeichnet den Weg vom Handelshaus zum technologie– und serviceoritentierten Unternehmen nach: Als in den späten 1940er–Jahren das deutsche „Wirtschaftswunder“ langsam in Gang kam, erkannte der Aldinger Erich Klingseisen, dass die Firmen auf dem Heuberg immer mehr Aufträge erhielten, die sie aber nur schwer erfüllen konnten, weil es an industrietauglichen Werkzeugen mangelte. Als Buchhalter in einem metallverarbeitenden Betrieb hatte er die entsprechenden Einblicke auch in die Produktion erhalten.

Neuartige Dienstleistung

So bot er mit einem Bestell– und Lieferservice für Werkzeuge eine damals noch neuartige Dienstleistung an. Die Idee kam so gut an, dass er den Handel nicht länger als Nebenbeschäftigung betreiben konnte, so dass er 1948 im privaten Wohngebäude in der Hauptstraße sein Handelshaus gründete und von hier seine Kunden in der Region belieferte.

Die Werkzeuge wurden anfangs mit dem Familienauto, einem DKW, ausgeliefert, erinnerte sich Erich–Klingseisen–Sohn Horst in einem in der Chronik abgedruckten Interview an die Anfänge der Firma.

Anfangs war es eher ein kleiner Familienbetrieb, doch ab den 1990er–Jahren wuchs der Mitarbeiterstamm konstant an. 2003 waren es 20, 2016 25 und derzeit sind es 30 Mitarbeiter.

Umzug in die Brunnenstraße

Firmensitz war zuerst das private Wohngebäude in der Aldinger Hauptstraße, Lager und Büro befanden sich im ursprünglichen Stall des Hauses. 1988 zog die Firma dann in den Neubau in der Brunnenstraße um.

Firmengründer Erich Klingseisen (Foto: Klingseisen KG )

Damit, so die Chronik, seien das Lager übersichtlicher, die Arbeitsabläufe effizienter und die Bürokapazitäten größer geworden. Und vor allem hielt nun die EDV Einzug. Architekt Jo Derichs aus Aldingen,ein guter Freund der Familie Klingseisen, plante das neue Firmengebäude. 2022 folgte der Neubau des Seminarzentrums und ein Lager–Anbau.

Regional und international

Die Kunden der Firma, so Nikolas Klingseisen, kommen hauptsächlich aus der metallverarbeitenden Industrie im Süden Baden–Württembergs. Doch liefere die Firma — je nach Produkt — auch deutschlandweit oder international, etwa nach Italien, Tschechien oder Polen.

Das Sortiment umfasst heute Zerspanungswerkzeuge, Mess– und Prüfwerkzeuge, Spannwerkzeuge, Werkzeugausgabesysteme und Hochfrequenzspindeln.

Feier mit Kunden und Kubismus

Mit insgesamt 370 geladenen Gästen wie Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten feiert die Firma ihr Jubiläum. Neben Fachvorträgen der Lieferanten und einer Werkzeugausstellung gibt es auch eine Kunstausstellung zum Thema „Kubismus“ mit Werken von Gabi Klingseisen. Außerdem wird es Firmenrundgänge geben.