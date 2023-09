Sommeridylle im Handballer-Dorf

Obwohl die Sonne sich von ihrer schönsten Seite zeigt, finden sich kaum Menschen in den Straßen von Aixheim. Ländliche Gemütlichkeit liegt wie ein dunstiger Schleier über dem verschlafenen Dorf.

Umringt von den höchsten Erhebungen der Schwäbischen Alb, wie etwa dem nahen Lemberg, liegt es sanft eingebettet zwischen Mais-, Kartoffeln- und Getreidefeldern. Mähdrescher patrouillieren und ziehen ihre Bahnen. Am Horizont scheint sich der Wald endlos hinzuziehen.

Viel Nadelholz steht dort, doch Eichen sucht man vergeblich, dabei sind sie es doch, die dem Ort einst seinen Namen gaben. „Aichcshain“ ‐ althochdeutsch für Eichenhain ‐ lautete die erste schriftliche Erwähnung im Jahr 1086. Schon damals spielten die fruchtbaren Böden dieser Region eine wichtige Rolle für die Bewohner. Auch wenn die vielen Hügel rund um Aixheim auf verschiedene Burgherren hinweisen und somit auf die wechselnde Herrschaft im frühen Mittelalter, so war es doch in weiten Teilen das Kreuz und nicht die Krone, das davon profitierte.

Längerfristig ging Aixheim im Jahr 1327 in den Besitz des Klosters Rottenmünster über. Nach und nach übernahmen die Zisterzienserinnen mehr und mehr Land, bis der Ort 1803 im Zuge der Säkularisierung offiziell zu Württemberg gehörte. Wirtschaftlich ging es in dieser Zeit vielen Nord-Europäern nicht gut. In Irland kam es gar zu Hungersnöten, und eine Auswanderungswelle begann. Auch in Aixheim wanderten zwischen 1815 und 1870 rund 350 Menschen nach Amerika aus.

Heute ist man wieder stolz in Aixheim wohnen zu dürfen: „Es ist einer der schönsten Orte im Landkreis,“ schwärmt Werner Reichmann. In gemütlicher Runde sitzt er mit anderen Senioren im einzigen Lokal des Ortes, das noch geöffnet hat. Jeden Mittwoch und Donnerstag treffen sie sich im etwas abgelegenen Sportheim Aixheim.

Gerne würden sie noch öfter zusammenkommen, doch aufgrund von Personalmangel hat die Gaststätte nur von mittwochs bis sonntags geöffnet. Bedarf gäbe es genug, weiß Rolf Efinger zu berichten: „Aber es gibt keinen Nachwuchs.“

Und der sympathische Herr im Sportlerdress weiß, wovon er spricht. Immerhin hat er das Sportheim selber 30 Jahre lang bewirtschaftet. Gleichzeitig gehört er seit Ewigkeiten zum Vorstand des TV Aixheims. Also ein Kenner des Dorfes und seiner Bewohner.

Besonders stolz ist man hier auf die Handballer des Vereins, die sich einen Platz in der Landesliga erkämpft haben. Kein Wunder also, dass Handball hier ein allgegenwärtiges Thema ist. Gerhard Plaumann etwa ‐ man nennt ihn auch „den Handball-Professor“ ‐ hat alle wichtigen Daten trotz seines hohen Alters abrufbereit im Kopf. Walter Schädlich? Klar kennt er den. Zweifacher Weltmeister im Feldhandball, 1952 und 1954. Er lacht, gibt gerne sein Wissen preis.

1350 Seelen umfasst die Gemeinde aktuell, die 1975 im Zuge der Gemeindereform Anschluss an das benachbarte Aldingen fand. Es gibt einen Bäcker, einen kleinen Tante Emma-Laden sowie einen Sportplatz und eine Turn- und Festhalle. Jugendliche treffen sich in der ehemaligen Gaststätte „Felsen“, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird, oder am Skaterplatz. Selbst die Feuerwehr rückte lediglich zu zehn kleinen Einsätzen im vergangenen Jahr aus. Kriminelle Delikte finden so gut wie keine statt. Also ein friedlicher Ort, in dem vor allem Familien leben. Der Kindergarten St. Josef mit seinen vier Gruppen bietet hier ein ausreichendes Betreuungsangebot.

Wer nicht gerade in der Landwirtschaft tätig ist, fährt meist zur Arbeit in die angrenzenden Orte. Ein Highlight des Ortes sind sicherlich seine Wanderwege durch die herrliche Landschaft mit einem Waldlehrpfad und einer pittoresk gelegenen Hütte am Waldrand, die Möglichkeiten zum Grillen oder einem Lagerfeuer bietet.