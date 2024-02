Schneewittchen sucht in Aixheim nach ihrem Traummann

Aldingen-Aixheim

Aldingen-Aixheim / Lesedauer: 1 min

Ein Schönling schnappt den sieben Zwergen das schöne Schneewittchen weg. (Foto: Wilhelm Bartler )

Der bunte Abend der Hans-Wuost-Narrenzunft Aixheim hat am Samstagabend ein tolles Feuerwerk an Programmpunkten abgefeuert, das die närrischen Gäste in der ausverkauften Festhalle restlos begeisterte.