Erfolgreiche Nominierungsveranstaltung der FAA - „Für Aldingen-Aixheim“

Die Nominierungsveranstaltung der „FAA - Für Aldingen und Aixheim“ erwies sich als großer Erfolg, da es sofort gelungen ist, eine beeindruckende Liste mit 18 Kandidaten zusammenzustellen, die alle Altersgruppen der Gemeinde repräsentieren, teilt die FAA in einem Schreiben mit. Die Veranstaltung, die am 8. März im Bürgerhaus in Aldingen stattfand, verzeichnete eine beachtliche Teilnehmerzahl, darunter auch Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv für die Belange und Interessen von Aldingen und Aixheim einsetzen möchten. Die Liste der Kandidaten spiegelt die Vielfalt unserer Gemeinde wider, mit Vertretern aus verschiedenen Lebensbereichen und Menschen jeden Alters, heißt es weiter in der Mitteilung.

Der Vorsitzende der FAA, Stefan Bacher, zeigte sich erfreut über die hohe Resonanz und das breite Spektrum an Kandidaten: „Es ist großartig zu sehen, wie engagierte Bürgerinnen und Bürger aus unserer Gemeinde zusammenkommen, um sich für eine lebendige und zukunftsorientierte Entwicklung einzusetzen. Die Vielfalt und der Enthusiasmus unserer Kandidaten sind ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und den Gemeinschaftssinn in Aldingen und Aixheim.“

„Unser Ziel ist es, eine starke Stimme für Aldingen und Aixheim zu sein und eine lebenswerte Zukunft für alle Generationen zu gestalten“, betonte Stefan Bacher.