Albvereinler verbringen herrliche Tage in Südtirol

Die Trossinger Albvereinler erlebten zum zweiten Mal in diesem Jahr wunderschöne fünf Tage in Südtirol bei sommerlichen Temperaturen. Die Vorsitzende Anneliese Burgbacher hatte bereits beim Aufenthalt im Mai Zimmer für Oktober reserviert.

Auf der Hinfahrt kam der Bus leider in einen Stau. Von Wirt Klaus vom Sonnenhotel Gurschler in St. Leonhard im Passeiertal wurden die 28 Teilnehmer wieder herzlich begrüßt. Wirt Klaus hatte für die Gruppe am ersten Tag einen Vorschlag und Busfahrer Bernd einen freien Tag.

In zwei Kleinbussen brachte der Wirt die Wanderer hinauf bis zum Parkplatz Pfandlerhof St. Martin. Dort ging es in Serpentinen 200 Meter zu Fuß stetig bergauf zur Pfandleralm (1350 m). Fast alle schafften den Anstieg. Die Nichtwanderer fuhren direkt hinauf. Auf der Alm machte Klaus auf der Gitarre und Franz auf dem „Hohner“-Akkordeon flotte Musik. Vergnügt ging es wieder hinab zum Pfandlerhof, wo die Kleinbusse uns zurück ins Hotel brachten.

Am zweiten Tag stand die große Dolomitenfahrt auf dem Programm. Reiseleiter Dr. Heinrich Hofer begleitete die Gruppe und erzählte viel Wissenswertes über Land und Leute. Der erste Halt war am Karersee (1519 m) mit Blick auf das Latemar. Das türkisgrüne Wasser im See wird leider immer weniger. Auf dem höchsten Punkt am Passo Pordoj (2240 m) waren wir den Sella-Bergen sehr nahe. Viele Fallschirm-Gleiter nutzten die gute Thermik aus. Von nun an ging es in Serpentinen bergab nach St. Ulrich. Dort besichtigte die Gruppe das Schnitzer-Museum. Abends wurden wir, wie jeden Abend, verwöhnt mit einem guten Menü im Hotel und Musik vom „Psyrer-Klaus“. Bei seinem Lied „Ukulele“ machten dann alle mit. Es wurde viel getanzt und geschunkelt.

Am dritten Tag umrundeten die Wanderer den großen Montigglersee (ein Geheimtipp im Süden von Südtirol). Bei Sommertemperatur war der schattige Wanderweg sehr angenehm. Auf dem Heimweg machte die Gruppe noch einen kurzen Halt in Kaltern. Die Koffer müssen schon wieder gepackt werden.

Am Tag fünf machte sich die Gruppe wieder auf den Heimweg. Ohne Stau ging es zurück mit einer Schlusseinkehr bei Max+Moritz in Kressbronn. Alle waren sich, trotz langer Fahrt, einig. Es war wieder wunderschön in Südtirol.