Albverein Tuttlingen besucht Campus Galli

Vor mehr als 1200 Jahren zeichneten Mönche der Insel Reichenau den Plan eines Klosters mit Kirche, mehr als 40 Gebäuden, Gärten und allem was so zu einer Klosterstadt gehört. Dieser Plan war ein Geschenk an den Abt von St. Gallen, der damals sein Kloster umbauen wollte. Der Plan schlummerte viele Jahrhunderte im Archiv des Klosters St Gallen.

Seit 2013 wird dieser Plan mit Methoden aus dem neunten Jahrhundert bei Meßkirch in die Tat umgesetzt. Im Plan ist als Mittelpunkt eine Abteikirche mit einem Grab des Heiligen Gallus eingezeichnet, daher der Name der Klosterstadt Campus Galli, auf Deutsch „Hof des Gallus“. Bei einer Führung erfuhren die zwanzig Albvereinler aus Tuttlingen aber noch viel mehr zur Geschichte und vor allem zur Umsetzung des Plans.

Eine große mit Roggenstroh gedeckte Scheuer, eine Holzkirche mit separatem Turm und einige kleinere Gebäude sind schon vollendet. Die mittelalterlich gekleideten Handwerker nutzen die kleinen Gebäude zum Teil als Werkstätten. So konnte man dem Steinmetz und dem Holznagelschnitzer zusehen, oder dem Zimmermann, wie er mit dem Beil aus einem Baumstamm einen Balken fertigte.

Es wird zur Zeit eine als Fachwerkhaus konstruierte Scheune gebaut. Alle Balken selbst behauen, verbunden mit Holznägeln, keine Maschinen, kein Kran, alles Handarbeit mit Methoden des 9. Jahrhunderts. Fertige Bauzeichnungen oder Konstruktionspläne gibt es nicht. Diese müssen in Anlehnung an mittelalterlicher Bauweise selbst erstellt werden, aber die aktuellen Vorgaben des deutschen Baurechts, der Statik usw. müssen für die Baugenehmigung eines jeden Gebäudes eingehalten werden.

Kein Wunder, dass noch einige Jahrzehnte auf dem Campus Galli gebaut wird und es immer wieder neues zu sehen geben wird. Nach der interessanten und kurzweiligen Führung stärkten sich die Wanderer noch bei der einfachen Gastronomie auf dem Marktplatz, bevor sie dann am Naturschutzgebiet Kreuzbühl vorbei zur Ruine Benzenberg und nach Meßkirch wanderten.