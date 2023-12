Albverein saniert Naturdenkmal Laidersbrünnle

Das Laidersbrünnele, östlich des Witthohsträßchens und südlich der Wanne, am Tanninger Bol im Staatswald gelegen, ist ein beliebtes Ziel von Wanderer und Spaziergänger. Die derzeitige Gestaltung erhielt das Brünnlein 1958. Es wurde 1993 zum Naturdenkmal erklärt und steht deshalb unter besonderen Schutz. Das Brünnlein bzw. die Quelle ist jedoch schon seit vielen Jahren vorher bekannt. So wurde König Wilhelm I. von Württemberg (1781-1864), von Durst geplagt, von zwei Tuttlinger Jungen zu dieser Quelle geführt, als er und seine Begleiter vom Hohentwiel über Tuttlingen nach Stuttgart unter Wegs war. Im Gränzboten vom 03.11.1936 und in den Tuttlinger Heimatblätter, Ausgabe 2011, wird hiervon berichtet.

Dieses Brünnlein mit langer Geschichte und historischer Bedeutung für Tuttlingen ist im Laufe der Jahre in einen beklagenswerten Zustand geraten. Die Brunnenanlage war total vermoost und Steine des Mauerwerks waren locker oder fehlten. Das Auslaufröhrchen war abgebrochen und aus der Brunnenwand tröpfelte das Wasser nur noch spärlich. Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Tuttlingen hat noch vor dem vielen Regen und dem Wintereinbruch die Sanierung des Laidersbrünnele durchgeführt. Die Zuleitung von der Quellfassung zum Brünnlein wurde mit einem Minibagger und in Handarbeit freigelegt. Dabei wurde festgestellt, dass der Waldboden in einer Tiefe von einem Meter noch völlig trocken war. Auch die Reinigung der Zuleitung bis in die Quellfassung brachte keinen nennenswerten vermehrten Wasserzufluss. Die Suche, ob sich das Quellwasser einen anderen, tieferen Weg gesucht hatte blieb erfolglos.

Die gesamte Brunnenanlage mit Ablauf und Vogeltränke wurde von Moos befreit, das Natursteinmauerwerk repariert und anschließend hydrophorbiert um die Anlage für neuen Moosbefall weniger anfällig zu machen. Die mehrere tausend Euro kostende Sanierung wurde durch die Stadt Tuttlingen, Umwelt und Grünplanungsamt, mit einem namhaften Betrag unterstützt. Nach den starken Regenfällen ist der Grundwasserspiegel wieder gestiegen und der Wasserfluss des Laidersbrünnele hat sich wesentlich verbessert. Hält die Trockenheit des Waldbodens aufgrund des Klimawandels langfristig an, ist jedoch mit spärlichem Wasserfluss und unter Umständen mit dem Trockenfallen des Laidersbrünnele zu rechnen. Der Albverein wünscht dem Brünnlein eine gute Zukunft.