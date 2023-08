Albverein Deilingen macht Frühwanderung

Zu Beginn der Urlaubszeit führte der Schwäbische Albverein Deilingen–Delkhofen am Sonntagmorgen eine Frühwanderung durch. Bereits um 6 Uhr morgens startete die Wandergruppe bei der Hütte am Turm zu einer Tour von über einer Stunde auf dem Deilinger Berg. Zu früher Stunde konnte die erwachende Natur beobachtet werden. Vorbei ging es an der Albrechtshütte des Wehinger Albvereins wieder zurück zum Fernsehturm. Dort frühstückten die Teilnehmer in gemütlicher Runde. Kaffee und Brötchen stellte der Albverein. Man verweilte bei guten Gesprächen noch einige Zeit. Dieses Angebot für eine Frühwanderung macht der Albverein seit vielen Jahren, musste jedoch wegen der Corona–Pandemie in den letzten drei Jahren ausgesetzt werden. Nun wird diese Tradition wieder fortgesetzt, das Angebot steht allen Bürgern offen.

