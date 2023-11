Aktive des DAV werden mit Essen belohnt

Zum leckeren Essen in der Braunwurzhütte in Wehstetten hat der DAV Tuttlingen seine Aktiven eingeladen. Einmal im Jahr sagt der Verein damit „Danke“ für das Organisieren einer Tour, für die Aufsichten in der Kletterhalle oder die Arbeiten im Vorstandsteam. Es gab Kartoffelsalat, Bratwürste und Linsenbratlinge. Der größte Teil der Gruppe war von Tuttlingen zu Fuß durch den Wald nach Wehstetten gewandert - das letzte Stück durchaus winterlich, denn es begann kräftig zu schneien. Am Mammutbaum gab es eine kleine Pause, in der die tapferen Wanderer ein heißes Weihnachtsgetränk genossen.

