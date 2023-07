„Aktionswoche Geodäsie“ mit rund 200 Schülern

Vom 13. bis 21. Juli fand in Baden–Württemberg die „Aktionswoche Geodäsie“ statt. Insbesondere die staatlichen Stellen beziehungsweise die kommunalen Arbeitgeber waren dabei aufgefordert, das Berufsbild der Vermessung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und junge Menschen für den Beruf und dessen Tätigkeitsbereiche zu begeistern.

In diesem Zusammenhang wurden landesweit Veranstaltungen durchgeführt. Das Vermessungs– und Flurneuordnungsamt des Landratsamtes Tuttlingen hat sich in diesem Jahr erstmals an der „Aktionswoche Geodäsie“ beteiligt. An mehreren Terminen im Aktionszeitraum wurde Schülerinnen und Schülern das abwechslungsreiche und vielseitige Berufsbild des Geodäten nähergebracht: An jeweils vier Stationen konnten sich die Teilnehmenden ein Bild vom Aufgabengebiet des Vermessungstechnikers beziehungsweise Vermessungsingenieurs machen.

Höhenbestimmung mittels Nivellierinstrumenten und mit dem Tachymeter, Positionsbestimmung mit Satelliten, Bauabsteckung und Einsatz von Drohnen — während etwa zwei Stunden drehte sich für mehrere achte Klassen der Hermann–Hesse–Realschule sowie je zwei neunte Klassen des Immanuel–Kant–Gymnasiums und des Otto–Hahn–Gymnasiums alles um das Thema Vermessung. Einhellig bewerteten die Schülerinnen und Schülern und die begleitenden Lehrer die Veranstaltungen als gelungen, informativ und sinnstiftend.

Aufgrund des Erfolgs der Aktionswoche und des großen Zuspruchs haben die Schülerinnen und Schülern das Angebot erhalten, ein Praktikum beim Vermessungs– und Flurneuordnungsamt zu absolvieren. Das Amt bietet dabei sowohl Pflichtpraktika (BORS/BOGY) als auch freiwillige Praktika nach Absprache an. Das Landratsamt ist im Übrigen sowohl Ausbildungsbehörde für Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker als auch für den Bachelorstudiengang Vermessung.

Angesichts der positiven Resonanz ist davon auszugehen, dass das Vermessungs– und Flurneuordnungsamt des Landratsamtes Tuttlingen im kommenden Jahr bei der „Aktionswoche Geodäsie 2024“ wieder entsprechende Veranstaltungen anbieten wird. Die Lehrer haben bereits erklärt, mit ihren Schülerinnen und Schülern im kommenden Jahr wieder an den Veranstaltungen teilnehmen zu wollen.