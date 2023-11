Akrobaten der Lüfte beim Sportverein

„Frisch, fromm, fröhlich, frei“ nach Turnvater Jahn hat das abwechslungsreiche Programm zwischen Sport und Akrobatik die Jahresfeier des Turn- und Sportvereins (TSV) Neuhausen in der Homburghalle bestimmt. Vorsitzender Dirk Bautz informierte die zahlreichen Besucher über Vereinsangelegenheiten. Bautz sagte, dass das 150-jährige Vereinsjubiläum aufgrund der zahlreichen anderen Jubiläen nicht groß gefeiert werde. Die Gemeinde, die Musikkapelle und die Feuerwehr hatten schon zahlreiche Veranstaltungen absolviert, so dass die Jubiläumsfeier vom Sportverein den Veranstaltungskalender sprengen würde. Aus diesem Grund hatte die Vorstandschaft beschlossen, auf eine Jubiläumsfeier zu verzichten. Auch die Ehrungen von über 40 Mitglieder werde im kommenden Jahr mit einem Ehrungsabend gebührend gefeiert. Deshalb soll das Hauptaugenmerk der Jahresfeier auf die Kinder und Jugendlichen mit ihren Darbietungen gelegt werden. Die Jüngsten führten beim Eltern-Kind-Turnen bis zum 4. Lebensjahr mit ihren Müttern und einem Vater einen Luftballontanz auf. Spieler und Funktionäre von der American Football Mannschaft „Newtown Lions“ zeigten anhand einer Präsentation die Mannschaft mit derzeit 26 Spielern auf. In der kommenden Runde seien vier Heimspiele geplant. Auch das Maskottchen, der Löwe hat noch keinen Namen und eine Cheerleader-Mannschaft sei im Aufbau. Die Nachwuchsturnerinnen und -turner zeigten beim Radschlagen, Handstand und Rolle vorwärts und Trampolinsprüngen, dass sie mit Eifer und voller Elan die Übungen einstudiert und fleißig geübt hatten. Bei den Bodenübungen gaben alle eine tolle und sportliche Figur ab. Die Eltern, Omas und Opas waren vom Tun ihrer Sprösslinge entzückt und geizten nicht mit Applaus. An den Turngeräten wie Schwebebalken, Reck, Barren und Sprung gingen die Akteure in die Höhe oder balancierten wie „Primaballerinas“ über den schmalen Balken. Der Nachmittag bot auch die Gelegenheit zum Danken und so bekamen neben den Kindern auch die vielen sehr engagierten Übungsleiter ein Schokoladennikolaus und eine warme Mütze. Für Speis und Trank sorgte die Musikkapelle Neuhausen.

