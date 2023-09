Aixheimer Oktoberfest findet zum siebten Mal statt

Am 16. September konnte das 7. Oktoberfest der Narrenzunft Aixheim stattfinden. Auch in diesem Jahr wurde das Oktoberfest von den GaudiBrass Oaxa eröffnet. Sie sorgten von Anfang an für eine gute Stimmung im Zelt. Beim anschließenden Fassanstich durch Ortsvorsteher Albert Gruler begrüßte Zunftmeister Michael Bader alle Gäste und die anwesenden Vereinsvertreter. Er bedankte sich bei allen Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Der Auftritt der FilderSpatzen heizte das gut gefüllte Festzelt weiter ein und es konnte ausgelassen gefeiert werden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.