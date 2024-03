Innerhalb von knapp neun Monaten gab es zwei Razzien in Aixheim. Beide Male im Zusammenhang mit dem Verdacht gegen zwei Männer, Reichsbürger zu sein. Es handelte sich bei der Durchsuchung am 14. März dieses Jahres und der am 20. Juni vergangenen Jahres weder um dieselbe Person noch um ein zusammenhängendes Verfahren. Das ergab eine Nachfrage bei der Bundesanwaltschaft und anderen Behörden.

Der Zusammenhang zur Razzia am 20. Juni 2023: Das Verfahren gegen Heinrich XIII. Prinz Reuß und weitere Mitverschwörer wird laut SWR Ende April in Stuttgart und anderen Städten angeklagt. In Stuttgart werden neun Mitglieder der Gruppe angeklagt. Sie sollen einen gewaltsamen Umsturz geplant haben.

Militärischer Reichsbürger-Arm wird in Stuttgart angeklagt

Der Aufbau der dazu dienenden so genannten Heimatschutzkompanien, die nach dem Sturz der demokratischen Grundordnung auch Verhaftungen vornehmen sollten, sei in Baden-Württemberg besonders weit gediehen, so die Sprecherin des Generalbundesanwalts. Deshalb stehen die mutmaßlichen Mitglieder des militärischen Arms der Reichsbürger dort vor Gericht. Die Anklage: Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung von Hochverrat.

Die sogenannten „Reichsbürger“ „Reichsbürger“ werden Menschen einer Szene genannt, die leugnen, dass es die Bundesrepublik als Staat gibt. Sie behaupten, das Deutschen Reich bestehe fort. Sie halten daher auch das Grundgesetz, bundesdeutsche Gesetze, Bescheide und Gerichtsurteile für nichtig, wie der Verfassungsschutz schreibt. Einige dieser teils konkurrierenden Gruppierungen haben stark rechtsextreme, volksverhetzende, Holocaust-leugnende und sogar terroristische Züge; sie bezeichnen die Bundesrepublik als „GmbH“, deren „Personal“ ihr freiwillig angehöre. „Jedoch nicht jeder ,Reichsbürger' ist zwingend ein Rechtsextremist. Zum Teil handelt es sich auch um Personen mit finanziellen Problemen, denen es einfach darum geht, keine Gebühren und Steuern zahlen zu müssen, sowie um Menschen mit psychischen Erkrankungen“, so der Thüringer Verfassungsschutz. (abra)

Der Aixheimer ist nicht darunter: „Es werden nur die Leute angeklagt, die in Haft sind“, so die Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Der Aixheimer wurde im Juni vergangenen Jahres nicht verhaftet. Ob noch ein Verfahren gegen ihn bei einer anderen Staatsanwaltschaft läuft, konnten wir bisher nicht recherchieren.

Waffenrechtliche Genehmigungen entzogen

Der zweite Fall vom 14. März: Davon unabhängig ist die aktuelle Aktion in Aixheim Dorf und im Ortsteil Neuhaus gewesen. Dort stehen das Wohnhaus und die Lagerhalle eines professionellen Waffenhändlers.

Diesem sollten durch die Waffenbehörde der Stadt Spaichingen alle waffenrechtlichen Genehmigungen entzogen werden wegen Unzuverlässigkeit in diesem sensiblen Bereich, so die Auskunft des Ordnungsamtsleiters Tobias Schuhmacher, bei dem die Waffenbehörde angesiedelt ist.

Hier war das Lager des Aixheimer Waffenhändlers, das am 14. März neben seinem Wohnhaus an anderer Stelle durchsucht und wo hunderte Waffen beschlagnahmt wurden. (Foto: Regina Braungart )

Um diesen Erlass zuzustellen und gleichzeitig die Erlaubnisse, die Waffen und Waffenteile zu beschlagnahmen, erwirkte Spaichingens Behörde einen Durchsuchungsbeschluss beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim.

Die Durchsuchung und Sicherstellung der mehreren hundert Schusswaffen, Waffenteile und Munition wurde dann im Wohnhaus und dem Lager mit Unterstützung der Polizei und des Landekriminalamts vollzogen.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

Dabei ergab sich, dass bei einem Teil der Waffen und Gegenstände mutmaßliche Verstöße gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und des Sprengstoffgesetz vorlägen, so der Bericht der Polizei.

Es habe genügend Hinweise im Vorfeld gegeben, an der Zuverlässigkeit des Mannes zu zweifeln und daher die waffenrechtliche Verfügung zu erlassen, dass alle Waffenrechtlichen Erlaubnisse widerrufen werden, so der Ordnungsamtsleiter.

Derzeit laufen die Ermittlungen wegen des möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz bei der Staatsanwaltschaft Rottweil durch die Kripo Rottweil, so die Leiterin der Behörde, Sabine Mayländer. Man müsse abwarten, was dabei herauskomme.

Kein Statement vom Beschuldigten

Der Beschuldigte selbst, der auf seiner Geschäftsseite bei Google vermerkt hat, dass der Waffenhandel „vorübergehend geschlossen“ sei, sagte auf unsere telefonische Bitte um Stellungnahme: „Ich informiere Sie offiziell, dass ich kein Statement abgebe und dass ich anwaltlich vertreten bin.“