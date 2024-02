Schwäbisches Solokabarett in Aixheim

Die katholische Erwachsenenbildung in der Seelsorgeeinheit Klippenck-Primtal lädt am Sonntag, 10. März, um 18 Uhr zu einem Kabarettabend mit dem Mundartkabarettisten Eberhard Sorg ein. Unter dem Motto „I han den Titel vergässa“ bietet das neue Programm einen humorvollen Querschnitt durch das schwäbische Alltagsleben, schreiben die Veranstalter. Von der Kehrwoche bis zum Hefezopf ist alles mit dabei - zwei Stunden Lachmuskeltraining sind laut Ankündigung garantiert. Eberhard Sorg, einer der ersten Co-Autoren von „Hannes und der Bürgermeister“, schreibt seit 1980 in schwäbischer Mundart Kabarettprogramme, schwäbische Hörspiele und Theaterstücke. Das Kabarett beginnt um 18 Uhr in der Pfarrscheuer in Aixheim, Kirchstr. 9, der Eintritt liegt bei zehn Euro. Nähere Infos ab 2. März unter www.keb-tuttlingen.de