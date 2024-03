Schwäbisches Solo-Kabarett

Die Katholische Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal lädt am Sonntag, 10. März, um 18 Uhr zu einem Kabarett-Abend mit dem Mundartkabarettisten Eberhard Sorg in die Pfarrscheuer in Aixheim. Laut Ankündigung handelt sein Programm vom schwäbischen Alltagsleben. Von der Kehrwoche bis zum Hefezopf sei alles mit dabei. Eberhard Sorg schreibe seit 1980 in schwäbischer Mundart Kabarettprogramme, schwäbische Hörspiele und Theaterstücke. Saalöffnung ist um 17 Uhr. Der Eintritt liegt bei zehn Euro.