Gedenkfeier für verstorbene Kinder

Jedes Jahr wird am zweiten Sonntag im Dezember an verstorbene Kinder erinnert und ihrer gedacht. Weltweit wird der sogenannte Candle Lighting Day begangen. Das Symbol des Kerzenlichtes, das im Dunkel der Trauer leuchtet, wird bei der Gedenkfeier eine tragende Rolle spielen.

Der regionale Gottesdienst findet am Sonntag, 10. Dezember, um 15 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche, Kirchstrasse 5, in Aixheim statt. Eingeladen sind Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde von verstorbenen Kindern. Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes, Pfarrer Oliver Helmers und Team gestalten diesen Gottesdienst, begleitet werden sie dabei musikalisch von Sarah und Gerlinde Puttkammer. Im Anschluss an die Feier besteht im benachbarten Gemeindehaus die Möglichkeit zur gemeinsamen Begegnung.