Adventszauber mit dem Prim A Chor Spaichingen

Mit den „Klängen der Freude“, begleitet von Paul Güntert an der Orgel, eröffnete der Prim A Chor Spaichingen sein festliches Adventskonzert in der Dreifaltigkeitsberg-Kirche. Vor einer gespannten und anschließend begeisterten Zuhörerschaft, die die Kirche bis auf den letzten Platz füllte, hieß der 1. Vorsitzende Rudi Irion die Konzertbesucher herzlich willkommen.

Estera Ghica Rucz an der Violine, begleitet am E-Piano von Katalin Theologitis, bereicherten das Programm mit einem wunderschönen Musikstück. Die Lieder „Angels‘ Carol“, „Nativity Carol“ und „Shepherd‘s Pipe Carol“, alle von John Rutter, präsentierte der Chor mit anspruchsvollen englischen Adventsliedern. Ale Liebermann kündigte die Stücke an und übersetzte den englischen Text sinngetreu ins Deutsche. „This is the Day“ und „A Celtic Christmas“ waren weitere anspruchsvolle Beiträge des Chores.

Unter der kraftvollen und dynamischen Leitung von Katalin Theologitis, begleitet am E-Piano von Alexandru Szabo, präsentierte sich der mittlerweile auf 35 Sängerinnen und Sänger angewachsene Prim A Chor von seiner besten Seite. Das Konzert fand seinen festlichen Abschluss mit dem Weihnachts-Wiegenlied von John Rutter auf Deutsch und dem allseits bekannten „O du fröhliche“, das von allen Anwesenden gemeinsam gesungen wurde.

Mit einem herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und den Wunsch für einen weiterhin schönen dritten Advent verabschiedete sich Rudi Irion von den Besuchern des festlichen Adventskonzertes.