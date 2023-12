Adventswallfahrt 2023 nach Altötting

Die Pilgerstelle der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat auch in diesem Jahr wieder eine Adventswallfahrt zum größten Marien-Wallfahrtsort Deutschlands, nach Altötting, organisiert. Dabei waren wieder Pilgerinnen und Pilger aus dem Dekanat Tuttlingen-Spaichingen, vornehmlich aus Mühlheim-Stetten, Kolbingen, Nendingen, Dürbheim, Denkingen, Deilingen, Mahlstetten und Liptingen. Mehr als 100 Pilger haben diesmal daran teilgenommen. Wallfahren scheint allgemein wieder zum Trend zu werden. Die Adventswallfahrt nach Altötting hat im Kreis Tuttlingen mittlerweile eine große Tradition und viele der Teilnehmer sind schon seit vielen Jahren mit dabei. Für sie ist es eine gute Einstimmung auf Weihnachten und für etwas Abstand vom Alltag zu gewinnen und zur Ruhe zu kommen. Die Fahrt ging durch Oberschwaben über München direkt nach Altötting.

In dem berühmten Wallfahrtsort Altötting selbst war dann genügend Zeit für Gottesdienste, Besinnung, Beichtgespräche und weitere Begegnungen in den Kirchen rund um den Kapellenplatz. Die Gottesdienste, die in der Bruder Konrad-Kirche und in der neu renovierten St. Anna Basilika stattgefunden haben, sind geleitet worden von dem neuen Diözesanadministrator Clemens Stroppel, begleitet von den Pfarrern Schmucker und Diakon Lang. Die gehaltenen Predigten waren beeindruckend: Die Betreuung aus dem Dekanat Tuttlingen-Spaichingen lag bei Emil Buschle aus Mühlheim-Stetten. Ein Höhepunkt war dabei das vorweihnachtliche Konzert in der St. Anna Basilika und die beeindruckende nächtliche Prozession rund um die Gnadenkapelle sowie eine Kreuzwegandacht, diesmal in der Bruder Konrad-Kirche. Die Gnadenkapelle selbst ist der eigentliche Höhepunkt dieser Wallfahrt. Aber auch der Besuch der St. Konrad-Kirche, wo Bruder Konrad von Parzham gewirkt hat und begraben ist, ist ein fester Programmbestandteil. Daneben blieb immer noch genügend Zeit für den Besuch des berühmten „Christkindlmarktes“ in Altötting, der zu den schönsten Weihnachtsmärkten in ganz Bayern zählt. Auch der Besuch der neuen Schatzkammer und des Wallfahrtsmuseums (Haus Papst Benedikt XVI. oder im Panorama) sowie die Anbetungskapelle neben der Stiftskirche, waren für viele Teilnehmer etwas Besonderes und gehört mittlerweile schon zum Pflichtprogramm.