Adventsmarkt zugunsten Schulprojekt

Der frisch gegründete Verein „Schulprojekt Bona in Ghana“ veranstaltete am letzten November-Wochenende in Renquishausen einen Adventsverkauf, bei dem Handgemachtes, Gebackenes und Eingemachtes erworben werden konnte. Außerdem durften die vorbestellten Adventskalender und Adventsgestecke abgeholt werden, die von den vielen Helfern liebevoll gebastelt wurden. Bei weihnachtlicher Atmosphäre an den mit Feuerstellen und Lichterketten dekorierten Verkaufsständen, wurde auch von heißer Wurst, Glühwein und Punsch reichlich Gebrauch gemacht. Die Einnahmen des Adventsverkaufs kommen wieder einmal der Schule im Norden Ghanas zugute. Der Verein möchte sich bei allen helfenden Händen bedanken, die diese Spendenaktion jedes Jahr wieder möglich machen, und bei den Einwohnern und allen Unterstützern, durch die der Tag zu einem vollen Erfolg wurde.

