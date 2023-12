Wer oder was ist auf diesem Bildausschnitt zu sehen? Das gilt es in unserem Adventskalenderrätsel herauszufinden. Ein kleiner Tipp: Es handelt sich um eine in diesem Jahr eingeweihte Erweiterung eines Gebäudes im Landkreis.

So nehmen Sie Teil

Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes, des Orts oder der Person, an folgende Adresse: [email protected] , Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir heute eine Freikarte für das Aquasol in Rottweil.

Bei Tür Nummer 7 haben wir die Deponie in Balgheim gesucht.