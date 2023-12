Was ist auf dem Foto, von dem Sie hier einen Ausschnitt sehen, abgebildet? Auch das ist beim 23. Adventskalendertürchen zu erraten. Diesmal geht es weniger um ein Gebäude als um ein Ereignis, das diesem Gebäude „zugestoßen“ ist? Das vollständige Bild war irgendwann in diesem Jahr bereits online und in der Zeitung zu sehen.

So können Sie gewinnen

Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes bzw. des Ereignisses an folgende Adresse: [email protected] , Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir eine Freikarte für das Neujahrskonzert am 14. Januar in St. Peter und Paul Spaichingen. Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter go.schwaebische.de/aktut23