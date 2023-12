Wer oder was ist auf diesem Bildausschnitt zu sehen? Das gilt es in unserem Adventskalenderrätsel herauszufinden. Ein kleiner Tipp: Das vollständige Bild war irgendwann in diesem Jahr bereits online und in der Zeitung zu sehen.

So können Sie mitmachen

Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes, des Orts oder der Person, an folgende Adresse: [email protected] , Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben.

Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Einkaufsgutschein von Modehaus Weinmann in Trossingen in Höhe von 20 Euro.

An Tag 17 haben wir die Baustelle an der Bundesstraße B 532 auf der Höhe der Abzweigung Wurmlingen gesucht.