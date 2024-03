Adventskalender: Tür 17

Wer oder was ist auf diesem Bildausschnitt zu sehen? Das gilt es in unserem Adventskalenderrätsel herauszufinden. Ein kleiner Tipp: Das vollständige Bild war irgendwann in diesem Jahr bereits online und in der Zeitung zu sehen. Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes, des Orts oder der Person, an folgende Adresse: [email protected], Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir täglich regionale Einkaufs- und Kulturgutscheine. Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter go.schwaebische.de/aktut23.

Am Tag 16 haben wir übrigens den Osterbrunnen in Böttingen gesucht.