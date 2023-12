Was ist auf dem Bildausschnitt zu sehen? Das gilt es in unserem Adventskalenderrätsel herauszufinden.

Hier ein Tipp: Gesucht wird hinter Türchen Nummer 15 ein gern besuchter Ort für Sport und Freizeit im Landkreis Tuttlingen. In diesem Jahr hat er unter anderem eine neue Glasfassade erhalten. Wissen Sie, was gesucht ist?

So nehmen Sie teil

Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes, des Orts oder der Person, an folgende Adresse: [email protected] , Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir heute eine Freikarte für das Konzert des Chors Cantutti am 13. Januar 2023 in der Schlossberghalle Wehingen. Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter go.schwaebische.de/aktut23.

An Tag 13 haben wir das Nudelhaus in Trossingen gesucht.