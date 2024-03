Wer oder was ist auf dem Bildausschnitt zu sehen? Das gilt es in unserem Adventskalenderrätsel herauszufinden.

Hier ein Tipp: Es handelt sich um ein historisches Monument, das lange im Wald verborgen war, inzwischen aber an weitaus sichtbarerer Stelle einen neuen Platz gefunden hat. Was suchen wir an Tag zwölf des Adventskalenders?

Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes, des Orts oder der Person, an folgende Adresse: [email protected] , Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir heute einen Protut-Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro.

Am 11. Dezember haben wir die Eisenbahnbrücke in Fridingen gesucht.