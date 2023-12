Sie kennen wahrscheinlich schon unser Adventskalenderrätsel: Wer oder was ist auf dem Bildausschnitt zu sehen?

Der Fotoausschnitt zeigt ein Gebäude im Landkreis Tuttlingen, das nicht immer so aussieht. Ein Naturereignis im Juni dieses Jahres hat es betroffen. Erkennen Sie, welches Gebäude dies ist und was damit passiert ist?

So nehmen Sie teil

Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes an folgende Adresse: [email protected] , Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir heute eine Karte für das traditionelle Neujahrskonzert in der Stadtpfarrkirche Spaichingen im festlichen Glanz von Orgel und Trompete am 14. Janaur 2024. Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter go.schwaebische.de/aktut23.

Am 9. Dezember haben wir das Southside Festival in Neuhausen ob Eck gesucht.