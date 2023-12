Adventsfrühstück für Frauen des VdK

Die Kreis-Frauenbeauftragte des Sozialverbandes VdK, Ilona Ganter, hat kürzlich zu einem Adventsfrühstück eingeladen. Ziel war es, einander in zwangloser Atmosphäre kennenzulernen. Ilona Ganter ist zwar seit 2021 die gewählte Frauenvertreterin, doch der Beginn ihrer Amtszeit fiel in die Corona-Zeit und die damit einhergehenden Einschränkungen. So kann sie ihr Amt jetzt erst richtig ausüben. Das angenehme Ambiente des Flowers Café war bestens für den Brunch geeignet. So sind zehn Frauen aus verschiedenen VdK Ortsverbänden der Einladung gefolgt, um anschließend auch noch herbstliche Pflanzen zu kaufen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.