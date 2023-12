Adventsfeier des Schwäbischen Albvereins

Am 1. Adventssonntag lud die Ortsgruppe Tuttlingen zur traditionellen Adventsfeier in den Rittergarten ein. Es war erfreulich zu sehen, dass sich die Mitglieder trotz der Kälte auf den Weg gemacht haben. Sie wurden vom Vorstand Hans-Werner Scheller begrüßt, der dann den weiteren Verlauf an das Organisationsteam Claudia Hatz, Gabi Hagel und Inge Renz-Geiger abgab. Dieses hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, sodass sowohl heitere als auch besinnliche Gedichte und Geschichten zum Advent zu hören waren. In einem Gedicht ging es um des Einsiedlers Weihnacht, der alleine mit Burgunderwein feiert und das Klopfen an der Tür ignoriert. Eine Geschichte erzählte von einem kleinen Baumwollfaden, der als Docht für eine große Kerze zu kurz war, sich aber mit einem Wachstropfen zu einem Teelicht zusammen tat. Zu den besinnlichen Beiträgen gehörte der Wunschzettel vieler Mütter, die sich Zeit für Besuch und Umarmungen wünschen und keine weitere Blumenvase oder ähnlich nutzlose Geschenke haben möchten. Zwischendurch wurden weihnachtliche Lieder gesungen mit kompetenter Begleitung von Jovan Dobos am Keyboard, der auch für die weitere musikalische Untermalung sorgte. Und auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Das Adventsrätsel, ein fester Bestandteil der Feier, wurde mit Spannung erwartet. Es galt, Namen von ehemaligen Persönlichkeiten der Politik den einzelnen Fotos zuzuordnen. Die Schwierigleit bestand darin, dass mehr Namen zur Auswahl standen als Fotos vorhanden waren. Im 2. Teil des Rätsels sollte man Personen der Unterhaltung mit z.B. einer bekannten Filmrolle zusammenbringen. Die Köpfe rauchten und es wurde angeregt diskutiert. Nach Auswertung der Lösungen standen 3 Gewinner fest, die sich sehr über die Preise freuten. Es war ein fröhlicher Abend, der auf die Adventszeit einstimmte und die Alltagssorgen für ein paar Stunden vergessen ließ.

